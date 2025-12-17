Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

En medio de la escalada de violencia por la que está atravesando el país, con múltiples incursiones terroristas de varios grupos criminales, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un llamativo mensaje.

En la publicación que hizo en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano abrió la puerta para la posibilidad de ordenar fumigaciones con glifosato de cultivos ilícitos de coca.

Además, el jefe de Estado aprovechó para lanzar un mensaje al jefe de las disidencias de las Farc, alias Iván Mordisco, y a la estructura criminal de la guerrilla del ELN.

“El ELN, bajo el mando de alias Pablito, no es una guerrilla, es un grupo de ocupación que busca maximizar las ganancias de las economías ilícitas: cocaína y oro ilícito. En este momento no han controlado ningún río en sus regiones y el paro armado termina auspiciado no por sus acciones, sino por la misma prensa”, dijo el mandatario colombiano.

Y avanzó en la publicación en las redes sociales: “Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza. En el caso de las fuerzas de Iván Mordisco, que pertenecen a la Junta del Narcotráfico, tienen capacidad de reposición después de los golpes propinados, prácticamente su frente araucano fue destruido, basados también en el comercio cocainero en el mundo”.

“Estás fuerzas son las que están en combate con el Estado y no hay negociaciones de ningún tipo con ellas. Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la Fuerza Pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia, al programa de fumigación con glifosato”, insistió el presidente Petro.

Entre tanto, una de las regiones más afectadas por la escalada terrorista de las disidencias de las Farc fue el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca.

Frente a esos ataques, se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez: “Rechazo con todas mis fuerzas la destrucción de Buenos Aires, el terror sembrado en Suárez y Santander de Quilichao, y el atentado con explosivos en el barrio Manuel Beltrán de Cali, acciones perpetrados por el ELN y otros grupos armados ilegales”, expresó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

También indicó: “Estos hechos merecen todo el repudio de la sociedad. Le solicité respetuosamente al ministro @mindefensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, reforzar la seguridad y retomar el orden público. Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”.

“Hay que reforzar la inteligencia para anticipar estos hechos y capturar a estos criminales para que respondan ante la justicia. Toda mi solidaridad con las familias de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, asesinados en Cali y con las comunidades afectadas en los municipios.@PoliciaColombia”, concluyó Francia Márquez.