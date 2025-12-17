Política

“Yo estoy de acuerdo”: Petro dio sorpresivo giro sobre Trump por medida que adoptó y el mensaje generó ola de reacciones

El presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos viven en una constante confrontación.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 5:06 p. m.
Donald Trump y Gustavo Petro han sostenido un fuerte cruce de acusaciones
Donald Trump y Gustavo Petro han sostenido un fuerte cruce de acusaciones Foto: AP / Presidencia

Este miércoles 17 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un inesperado mensaje a través de su cuenta personal en X, el cual contradice la postura que ha venido manteniendo frente a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto, teniendo en cuenta que recientemente, y desde que Trump asumió un nuevo mandato en la Casa Blanca, lo ha criticado abiertamente por varias políticas de su administración. Por ejemplo, cuestionó la escalada militar en el mar Caribe y las acusaciones contra el señalado régimen de Nicolás Maduro sobre el llamado Cartel de los Soles.

Sin embargo, Gustavo Petro sorprendió a los usuarios de X con una publicación en la que afirmó estar de acuerdo con una drástica medida adoptada por Donald Trump, relacionada con el fentanilo.

Yo estoy de acuerdo con Trump en que el fentanilo es el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de los EE. UU. que lo consume. Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó en el mensaje: “Extradité a un colombiano por producción de fentanilo, pero, al leer su caso, este colombiano producía el fentanilo en Pensilvania”.

“Es un arma de destrucción masiva y EE. UU. debe procurar que deje de producirse mayoritariamente en los EE. UU.”, recalcó el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que el lunes 15 de diciembre el presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una grave crisis sanitaria en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”, una medida nunca antes adoptada contra una sustancia ilícita en la historia del país norteamericano.

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump le declaró la guerra a las drogas. Foto: AP

“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos”, aseguró Trump en una declaración ofrecida en la Casa Blanca.

Entretanto, los roces entre Petro y Trump han desatado una aguda crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La administración Trump también ha propinado fuertes golpes en contra del mandatario colombiano.

Hace varias semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos castigó a Petro al incluirlo en la lista Clinton, lo que significa un bloqueo financiero absoluto.

Y, finalmente, Estados Unidos también, en una medida administrativa, le retiró la visa a Gustavo Petro para viajar a ese país. Sobre esos castigos, el presidente Gustavo Petro ha expresado que fueron arbitrarios y se motivaron en calumnias.

