Política

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

El ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga justificó la medida y aclaró que es legal. Se iniciará en 17 municipios del Cauca.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 8:40 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia.
El presidente Gustavo Petro y el crecimiento de los cultivos de coca en Colombia. Foto: Semana / Presidencia

El presidente Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que mirar hacia atrás y volver a implementar una vieja fórmula que se utilizó durante años en Colombia para atacar los cultivos de coca y que él mismo cuestionó en sus épocas de senador: el glifosato.

La propuesta, que será implementada por el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, busca fumigar las plantaciones de coca con este químico mediante drones que, según explicó el alto funcionario, se desplazarán exclusivamente a 1,5 metros de altura de la planta.

El Gobierno no acudirá a la consulta previa con las comunidades porque, en este caso, el glifosato se aplicará únicamente en cultivos que no estén cercanos a campesinos o comunidades étnicas. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tendrá la última palabra y decidirá sobre el tema en los próximos días.

Andrés Idárraga
Nuevo ministro de Justicia encargado. Foto: Colprensa

La polémica iniciativa empezará a implementarse a ocho meses de finalizado el Gobierno de Gustavo Petro, en 17 municipios del Cauca, uno de los departamentos que más produce hojas de coca en Colombia y que ha sido escenario de una guerra campal entre grupos armados.

Política

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas para una “experiencia inmersiva”

Política

SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

Política

Carlos Caicedo rechazó la propuesta de Iván Cepeda de hacer parte del Pacto Amplio y cuestionó a Gustavo Petro: “Su balance es decepcionante”

Política

Piden convocar “urgente” al Senado para revisar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro; ¿el Congreso suspenderá vacaciones?

Política

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

Política

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Política

“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

Confidenciales

Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

Nación

En medio de la vacancia judicial, magistrados de la Corte Constitucional se reunirán por la emergencia económica

Además, se trata de un territorio donde las disidencias de las Farc obligan a los campesinos a sembrar coca y, en muchas ocasiones, los utilizan para impedir el paso del Ejército y la erradicación de las plantaciones ilícitas.

Informe especial El Plateado Semana
Raspachines o recolectores de coca en El Plateado, Cauca Foto: Guillermo Torres / Semana

Idárraga ha dejado claro que se trata exclusivamente de una aspersión terrestre y que se encuentra dentro del marco legal y ambiental vigente.

Gustavo Petro ya había anunciado la fumigación con glifosato días antes del anuncio de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. No obstante, su entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien además fue magistrado de la Corte Constitucional, le salió al paso y cerró la puerta a la propuesta por considerarla inconstitucional.

El 10 de septiembre de 2025, en un evento público, Eduardo Montealegre reconoció que se mantenía la prohibición y calificó como un “camino difícil” hacer realidad la propuesta planteada por Petro.

“Por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico”, explicó Montealegre en dicho encuentro.

El ministro de Justicia aseguró que la propuesta de Petro tenía un camino a recorrer “supremamente difícil”, teniendo en cuenta las limitaciones que ha dado la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato como herramienta para combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia.

Además, detalló las razones de esas dificultades: “No puede convertirse la utilización del glifosato en una política generalizada. Si llegara a utilizarse nuevamente y en forma excepcional esa política, pues no puede ser generalizada y tiene que ser excepcional”.

También explicó que otro obstáculo para hacer realidad la idea del presidente Petro tiene relación con el principio de proporcionalidad, específicamente con el subprincipio de necesidad, teniendo en cuenta que deberían existir mecanismos para disminuir notablemente el daño de la aspersión área.

Entonces, ¿por qué el presidente cambió de opinión? La respuesta solo la tiene Petro.

Según el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, Petro dijo que “el glifosato era ‘tóxico’ y ‘criminal’. Hoy, convenientemente, ya no lo es. La sustancia no cambió, cambió el discurso. La memoria selectiva de este desgobierno deja claro que no hay principios, solo conveniencia. Es momento de salvar a Colombia de tanta incoherencia”.

Lo más probable es que la decisión del Gobierno termine demandada ante la Corte Constitucional.

Mas de Política

RTVC suscribió un millonario contrato para ejecutar en 16 días.

En medio de la emergencia económica, RTVC se gastará $2.800 millones en dos semanas para una “experiencia inmersiva”

Concejo de ministros Gustavo Petro hoja Coca

“Incoherencia” en el Gobierno Petro: desempolvan el glifosato para erradicar coca, cuando el exministro Eduardo Montealegre había enterrado esa posibilidad

"Esta colaboración entregará datos en tiempo real, análisis profundos y modelado predictivo para informar al público, los medios y los interesados a lo largo del ciclo electoral"

SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

Iván Cepeda, Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

Carlos Caicedo rechazó la propuesta de Iván Cepeda de hacer parte del Pacto Amplio y cuestionó a Gustavo Petro: “Su balance es decepcionante”

Julián López, Gustavo Petro y Lidio García.

Piden convocar “urgente” al Senado para revisar el decreto de emergencia económica de Gustavo Petro; ¿el Congreso suspenderá vacaciones?

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Alejandro Gaviria dice que Gustavo Petro “sabe” que la emergencia económica es “inconstitucional”: revela cuál es la intención del presidente

Hernán Penagos Fachada Registraduria General del Estado Civil

La Registraduría revisa casi 30 millones de firmas que presentaron los precandidatos a la presidencia para validar sus aspiraciones en 2026

Mauricio Gómez Amín, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Sergio Fajardo y David Luna.

“Sin vergüenza”: llueven críticas contra Petro por emergencia económica con la que cobrará nuevos impuestos; recaudará 16,3 billones “en época electoral”

María Fernanda Cabal, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Decreto de emergencia económica de Gustavo Petro: empiezan a llegar en cascada acciones judiciales a la Corte Constitucional

Germán Córdoba, César Gaviria, Carlos Caicedo y Efraín Cepeda.

Nueve partidos y movimientos políticos se bajaron de la consulta presidencial en marzo de 2026. SEMANA revela los nombres

Noticias Destacadas