Suscribirse

Nación

Gobierno descarta regreso de aspersión aérea con glifosato, pese a propuesta de Petro de revivirla

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, expresó que hay un “camino difícil” sobre la petición que hizo el mandatario.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 5:00 p. m.
Aspersión aérea con glifosato en zona rural de Colombia. | Foto: Archivo Semana

Menos de una semana pasó para que al Gobierno nacional se le desinflara el globo que tiró el presidente Gustavo Petro —esta vez a la Corte Constitucional— para que regresara la aspersión aérea con glifosato, en medio de las asonadas y secuestros de militares en medio de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en el país.

En medio del foro 'Apuestas, progresos y perspectivas frente a las Drogas en Colombia’ que organizó la Cancillería, el ministro Montealegre reconoció que se mantenía la prohibición y calificó como un “camino difícil” hacer realidad la propuesta que hizo hace pocos días el jefe de Estado.

“Por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y solo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico”, explicó Montealegre en dicho encuentro.

El ministro de Justicia aseguró que la propuesta de Petro tenía un camino a recorrer “supremamente difícil”, teniendo en cuenta las limitaciones que ha dado la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato como herramienta para combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia.

Además, detalló las razones de esas dificultades: “No puede convertirse la utilización del glifosato en una política generalizada. Si llegara a utilizarse nuevamente y en forma excepcional esa política, pues no puede ser generalizada y tiene que ser excepcional”.

También explicó que otro obstáculo para hacer realidad la idea del presidente Petro, tiene relación con el principio de proporcionalidad, específicamente con el subprincipio de necesidad, teniendo en cuenta que deberían existir mecanismos para disminuir notablemente el daño de la aspersión área.

Contexto: “Petro fumigó sus promesas”: le recuerdan cuando dijo en 2021 que en el gobierno del Pacto Histórico no habría “una gota de glifosato”

“Tal vez la más difícil de cumplir es de que la utilización de la aspersión tiene evidencia científica de que es cancerígena. Y en virtud de un derecho, que yo podría decir que es un principio constitucional también, que rige las políticas públicas frente a la prevención de daños, frente al principio de precaución, así no exista certeza de que produce el daño a la vida, la sola probabilidad de riesgo impide la utilización del glifosato”, fue el argumento que le dio la estancada final al pedido de Petro.

El presidente de Colombia lanzó esa idea después de que en el municipio de El Tambo, en Cauca, terminaron secuestrados más de 50 militares que participan en una operación contra las economías ilícitas. Pero ahora, con la ratificación de la prohibición del glifosato, al Gobierno le tocará buscar otras opciones para seguir combatiendo los intereses criminales que intimidan a la población para hacer asonadas contra la fuerza pública.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corte ConstitucionalGlifosatoAspersión aérea con glifosatonarcotráficoMinisterio de DefensaMinisterio de Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.