Reviven trino de Petro cuando criticaba fumigación con glifosato que ahora quiere reactivar. Le pasaron fuerte factura

Colombia atraviesa un difícil momento por el aumento de cultivos ilícitos de coca en varias regiones del país.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 8:33 p. m.
El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes, 8 de septiembre, con un mensaje que publicó por medio de su cuenta personal de X, sobre su estrategia de lucha contra las drogas.

En el trino mostró su deseo de que en Colombia vuelvan las fumigaciones aéreas contra los cultivos ilícitos de coca, en zonas en donde son atacados integrantes de la Fuerza Pública.

Inclusive, Petro va más allá y le pidió a la Corte Constitucional reconsiderar el fallo que prohíbe la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.

Gustavo Petro
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, posteó el jefe de Estado.

Sin embargo, ese mensaje no pasó desapercibido en las redes sociales. Ya que le revivieron un trino que publicó Gustavo Petro en 2019, cuando era senador, en el cual criticaba con dureza la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.

Esta clase de actividades también es la respuesta de las comunidades y autoridades frente a los daños que causan actividades como los cultivos de uso ilícito.
Cultivos de uso ilícito. | Foto: Policía Nacional

“Un presidente defendiendo que se envenene el agua, la tierra y los seres humanos que viven en el país que él dirige. Esa es la política de la muerte”, expresó en ese momento Petro.

Sumado a ello, una fuerte factura le paso a Petro, María Paula Correa, exjefe de Gabinete de la Casa de Nariño del gobierno del expresidente Iván Duque.

“Lo leo y no lo creo. @IvanDuque como presidente estuvo en la Corte Constitucional exponiendo por qué deberían reconsiderar la sentencia sobre fumigación aérea. Se adelantaron muchos procesos para poder hacerlo, pero los tiempos, el covid, entre otros, no jugaron a nuestro favor. La oposición liderada por el hoy presidente, que escribe esta nota, nos tildó de asesinos, de destruir el medio ambiente, entre muchas otras cosas. ¿Un paso desesperado ante la posible descertificación? ¡Lo fácil que es oponerse, y lo difícil que es gobernar!”, posteó la exfuncionaria de la Casa de Nariño.

El sorpresivo cambio que tuvo Petro, sobre la estrategia de lucha contra las drogas y su deseo de que se vuelva a la fumigación aérea, se dio en medio de una tensión que existe con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para algunos sectores políticos, Colombia estaría a punto de ser descertificada en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos. Advertencia que lanzó recientemente el expresidente Iván Duque.

“La política exterior con Estados Unidos está deteriorada. Llevamos tres años sin un embajador de los Estados Unidos nombrado en propiedad y estamos ad portas de la descertificación”, anotó Duque.

De acuerdo a la información que rodea la decisión que está a punto de revelar el gobierno Trump, la misma se podría dar a mediados de este mes.

