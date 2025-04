Armando Novoa arremete de nuevo contra la Fiscalía por la captura de alias Araña y advierte que espera que “no se repita”

Novoa fue enfático al señalar que la delegación del Gobierno para los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano rechaza la forma en que la Fiscalía llevó a cabo la captura de alias Araña y advirtió que acciones de este tipo no deben repetirse, ya que ponen en riesgo la continuidad y credibilidad del proceso de paz.

“Nosotros nos oponemos a la manera en que la Fiscalía adelantó ese proceso y esperamos no solamente que no se repita, sino que además se respete la integridad, no solamente de estas mesas y de otras mesas, porque Colombia tiene derecho soberanamente a resolver pacíficamente los conflictos y las violencias que aquejan a sus territorios”, enfatizó.