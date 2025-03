“La señora fiscal tuvo conocimiento de ese traslado, no se hizo a espaldas de ella, ni del CTI, ni de la DEA, que estaba presente. Todos ellos acompañaron el traslado al sitio en que se quedó durante cuatro horas del 12 de febrero mientras era trasladado al búnker de la Fiscalía”, aseguró.

Sin embargo, Novoa dijo que no se era un hotel cinco estrellas ni considera que se hubo un trato vip, a pesar de que SEMANA reveló que alias Araña estuvo varias horas en un exclusivo hotel del occidente de Bogotá con los mejores tratos.

“El consejero comisionado de paz tenía razones sólidas para suponer que la forma en la que se había llevado a cabo el operativo no garantizaban la seguridad del delincuente. El hecho de que tenga circular de Interpol no significa que no operen las garantías mínimas”, dijo.