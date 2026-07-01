¿Qué significa que el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella haga un recorte en el presupuesto del país?

El Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella anunció que revisará el presupuesto general de la Nación para 2026 con el objetivo de realizar un recorte cercano a los $60 billones, una decisión que, según el equipo económico, busca fortalecer las finanzas públicas sin afectar los programas dirigidos a la población más vulnerable.

Gremios reaccionan al nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, explicó en entrevista con La FM que el presupuesto presentado por el Gobierno de Gustavo Petro contempla recursos cercanos a los $597 billones, por lo que considera necesario hacer un ajuste significativo.

Miguel Gómez Martínez. Foto: Universidad de Los Andes

Según el funcionario, la meta es alcanzar un ahorro equivalente a cerca del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de $60 billones.

De acuerdo con Gómez, la intención del nuevo Gobierno no es reducir los subsidios sociales ni los programas destinados a las personas de menores ingresos. Por el contrario, aseguró que el propósito es proteger esos recursos mientras se identifican otras áreas en las que sea posible disminuir el gasto público.

El ministro designado señaló que la primera tarea será revisar en detalle el estado de ejecución del presupuesto de 2026 para determinar qué partidas pueden modificarse. En ese proceso, explicó, han identificado proyectos que presentan bajos niveles de avance y que probablemente no requerirán la totalidad de los recursos inicialmente asignados.

Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Además, el equipo económico considera que existe margen para generar ahorros mediante una mejor administración de la deuda pública.

Gómez indicó que una revisión del perfil de la deuda permitiría reducir el costo de los intereses que actualmente asume el Estado, los cuales calificó como excesivos. Con una estrategia de manejo financiero, el Gobierno espera aliviar esa carga sin necesidad de afectar programas prioritarios.

Las finanzas de la nación serán revisadas por el nuevo Gobierno. Foto: Getty Images

En términos prácticos, un recorte presupuestal significa que el Estado reducirá o reasignará parte del dinero previsto para diferentes entidades, proyectos o inversiones. Este tipo de decisiones suele adoptarse cuando un Gobierno considera que es necesario controlar el déficit fiscal, mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas o ajustar el gasto a las condiciones económicas del país.

Aunque por ahora no se ha definido qué sectores asumirán los mayores recortes, el Ministerio de Hacienda insistió en que el análisis apenas comienza y que las decisiones finales dependerán de la revisión técnica del presupuesto vigente. En las próximas semanas se conocerán con mayor precisión las áreas en las que se concentrará el ajuste y el impacto que tendrá sobre la ejecución del gasto público durante 2026.