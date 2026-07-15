Abelardo De La Espriella nombra a Alexandra Falla Zárate como ministra de Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC)

Una mujer llegará a ocupar un cargo estratégico en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Se trata de Alexandra Falla Zarate, comunicadora social, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. La nueva ministra es experta en televisión, cine, radio y entornos digitales.

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“Mujeres valientes que le enseñaron que la formación, el espíritu y los valores son la piedra angular de la vida. Hija de migrantes y de la provincia”, asegura la presentación de Defensores de la Patria.

“Hoy se enciende una nueva era para las tecnologías y la comunicación que estarán al servicio de la Patria Milagro. La era de enfrentar los nuevos retos digitales con ambición y trabajo; de la transformación de las comunicaciones; del fortalecimiento del talento digital y las herramientas tecnológicas; de la soberanía digital; de un desarrollo tecnológico volcado a la productividad, el desarrollo sostenible, el cierre de brechas digitales, la descentralización, la modernización y la transversalidad. Por una tecnología que esté en todo, por unas comunicaciones que sean para todos. Por las ciudades inteligentes, creativas, seguras y sanas en nuestra Patria Milagro”, agrega el documento que presenta a la nueva ministra.

Falla Zárate es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Su trayectoria profesional ha estado marcada por el liderazgo en los sectores de las comunicaciones, la televisión, la cultura y el servicio público. Actualmente es presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI) y directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, desde donde ha impulsado la preservación de la memoria audiovisual del país. Anteriormente integró la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, fue subgerente de Comunicación y Atención al Usuario, coordinadora académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia y directora operativa de Canal Capital, consolidando una carrera de más de tres décadas dedicada al fortalecimiento de los medios públicos, la formación académica y el desarrollo de las políticas de comunicación y tecnología.

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Según la presentación, la ministra tiene grandes amores familiares que sostienen su vida: “Mariana, de 21 años, es su motor. Venus, una perrita adorable, es su compañera fiel. Blanca lleva dos décadas siendo su soporte en el cuidado y formación de su hija. Es hija de una madre luchadora que trabajó toda su vida para darle una educación y una formación que le permitieran creer en sus capacidades, y de una abuela amorosa que la crió llena de cuidado. Aunque lleva años en el servicio público, muchos de los cargos se los ha ganado vía concurso y se siente orgullosa de ello”, asegura.

“Necesitamos promover la productividad y el desarrollo sostenible de la tecnología en Colombia y para ello vamos a requerir batallones de personas preparadas para hacerlo realidad”, dice ella.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dejado claro que el trabajo de esta cartera debe ser transversal a todos los ministerios y organismos del Gobierno nacional: desde la salud y la seguridad ciudadana hasta los sistemas de transporte, entre otros.