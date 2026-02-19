Beso entre Alejandro Estrada y Campanita quedó captado en video en ‘La casa de los famosos’; causó revuelo

Hace más de un mes que algunas de las celebridades más importantes del país hicieron su ingreso oficial a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. En este tiempo se han generado algunas relaciones y conexiones entre los participantes, las cuales les han permitido tener una buena convivencia en su estadía en el reality.

Unos de los que han sabido conformar una amistad sólida y entenderse en las dinámicas del juego son el creador de contenido y exparticipante del Desafío 2024, Campanita y el actor Alejandro Estrada, quienes se han sincerado frente a sus vidas y los proyectos que esperan sacar adelante tan pronto salgan del programa.

Alejandro Estrada es uno de los participantes de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

El beso de los participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’

Para una de las dinámicas de creación de contenido que los participantes emplean dentro del programa de telerrealidad, Alejandro Estrada y Eidevin hicieron uso de algunas de las pelucas de Karola, una de las nnuevas integrantes del reality, y estuvieron grabando para su sección.

En medio del momento en el que se divertían con estos accesorios, llegó Campanita y en cuestión de segundos le robó un beso en la boca al actor.

“Mucho hiju#@*. Ay, Campanita. Yo le iba a dar un pico en la mejilla y el man me bandereó todo. No vuelvo a hacer este personaje”, dijo Alejandro en medio de risas.

El contenido suma miles de reproducciones e interacciones en la cuenta oficial de La casa de los famosos y el Canal RCN, además de una gran cantidad de comentarios en donde los seguidores de la producción opinaron de la situación y dejaron algunos mensajes al respecto,

“Alejo lo está haciendo súper bien”; “Alejo, me encanta ese personaje; ”Jajaja el Campanita es bien aprovechado"; “Me encanta como están avanzando, anoche si que nos dieron contenido”; “No puedo con la cara de satisfacción de Campanita”; “Alejo se está llevando muchos besos de esa casa”; “De todo el contenido que hacen en esa casa, lo único que da risason este par con esos personajes”; “Alejo y Eide, no dejen esos personajes”; “Campanita sabiendo que el ahora es el momento perfecto, él si sabe aprovechar las oportunidades” y “Sigan haciendo eso, por favor”, son algunas de las palabras que se leen.

Así mismo, los integrantes de la casa se tomaron el momento con humor y bromearon con la situación, generando un momento de unión en medio del caos que ha traído la competencia.