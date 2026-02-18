Gente

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Los reconocidos actores entraron al ‘reality’ después de varios días de espera.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de febrero de 2026, 10:52 p. m.
Lady Noriega y Juancho Arango entraron a 'La casa de los famosos'.
Lady Noriega y Juancho Arango entraron a 'La casa de los famosos'. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

En la gala del miércoles 18 de febrero se vivieron gran cantidad de sorpresas y emociones en La casa de los famosos Colombia, pues el reality dio un giro inesperado con el ingreso de dos nuevos participantes del programa, Lady Noriega y Juancho Arango, reconocidos actores colombianos.

Aunque hace días atrás los televidentes sabían de su llegada, no se tenía conocimiento del día exacto en el que se concretaría su ingreso.

Sin embargo, durante una conexión en vivo con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, ‘El Jefe’ congeló a los participantes y dio la bienvenida a las nuevas estrellas.

Lejos de generar incomodidad, la reacción de los participantes fue en su mayoría muy positiva, pues algunos los conocían de proyectos anteriores o admiraban su trabajo en producciones de la pequeña pantalla.

Varios corrieron a saludarlos con entusiasmo, dejando ver el respeto que tienen por su trayectoria artística. Uno de los primeros en acercarse fue Juanse Laverde, quien no dudó en abrazarlos, y manifestarles la felicidad que le generó su llegada.

Estos ingresos no solo significaron la llegada de nuevos rivales, sino también de figuras con amplia experiencia en televisión y gran número de seguidores en redes sociales, lo que podría modificar las alianzas y estrategias dentro del juego.

Nicolás Arrieta recibió emotiva visita en ‘La casa de los famosos’ y generó inesperadas reacciones

La producción también confirmó que Lady Noriega y Juancho Arango contarán con inmunidad durante sus primeros días en la casa, al menos hasta el domingo 1 de marzo, una ventaja que les permitirá adaptarse al entorno sin el riesgo inmediato de nominación.

¿En qué habitación dormirán los nuevos integrantes de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Por decisión de Beba de la Cruz, la líder de la semana, se definió que Juancho ocupará el cuarto Tormenta, mientras que Lady se instalará en la habitación Calma, una separación que podría influir en la forma en que cada uno construya sus relaciones con el resto de los concursantes.

Horas antes de su ingreso, ambos actores habían adelantado algunas pistas sobre su participación en entrevistas televisivas. Por su parte, Lady Noriega, habló abiertamente sobre su disposición para afrontar el reto y sobre los aspectos personales que ha trabajado para convivir en un formato tan exigente.

Exponen video del momento que generó polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’

Según explicó, ha puesto especial atención en la tolerancia y el manejo del carácter, consciente de que la convivencia permanente suele detonar conflictos.

Con esta movida, La casa de los famosos Colombia demuestra que aún tiene cartas bajo la manga para mantener la atención del público, en especial tras el estreno de la nueva temporada de A otro nivel, su competencia directa en cuanto a rating con el Canal Caracol.

