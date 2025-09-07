La Liendra fue víctima de robo en Nueva York; captó en video la modalidad de estafa

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, es uno de los creadores de contenido más populares de Colombia, pues desde hace más de una década se dedica al mundo del entretenimiento y ha explorado distintos formatos para cautivar a su público.

En su nueva era, el influenciador ha optado por el reportaje documental, por lo que ha viajado a distintas partes del mundo a realizar tomas y hablar de los lugares y sucesos más importantes que han marcado la historia.

El creador de contenido fue víctima de robo en una de las calles más populares de Estados Unidos. | Foto: Canal RCN

Recientemente, La Liendra viajó a Nueva York con el objetivo de revivir lo que fue el ataque a las Torres Gemelas y ampliar la mirada de las nuevas generaciones que no tienen conocimiento al respecto.

Sin embargo, en medio de su travesía, vivió un estresante momento:

“Me robaron, me tumbaron, me siento como un tonto, ¿cómo me voy a dejar robar así? Ustedes saben que me encuentro acá en Nueva York grabando un documental de las Torres Gemelas para el 11 de septiembre y ayer estaba por Times Square y les mostré esto”.

Compartió unas imágenes en las que se le puede ver negociando con un vendedor informal. El creador de contenido pensó que estaba adquiriendo unos audífonos marca Apple por un precio muy inferior al que se consigue en los distribuidores autorizados, por lo que no dudó ni un segundo en hacer la compra.

“Le compré los audífonos en 130 dólares, venían empacados en plástico, en chuspa, en todo. Hoy los destapo, dizque para irme tranquilito a grabar el documental y me encuentro con esto”, relató.

La realidad es que al interior de la caja, en la que se supone que vendrían los audífonos, había un rollo de papel higiénico.

“Pagué $ 500.000 por un rollo de papel higiénico, $ 500.000. Los que me da risa es que yo juraba que había hecho el negocio de mi vida. Porque mi novia se los compró y le costaron como 350 dólares. Ustedes saben que, a uno como colombiano, le gusta sentir que hizo un negociazo y me pegan esa robada”, dijo entre risas.

Posteriormente, cayó en cuenta de lo ocurrido y entendió la razón por la que el vendedor no se dejó capturar en cámara.