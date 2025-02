El nombre quien actualmente vive entre Colombia y Estados Unidos tuvo la oportunidad de recibir el vehículo hace algunos días, y compartir con su familia el especial momento con el que vienen enseñando desde hace un tiempo. No obstante, se dio cuenta de que ser el dueño del lujoso automóvil trae consigo algunas implicaciones económicas que actualmente no tiene la capacidad de cubrir en un 100%.

“Shakira me dio 90 mil dólares con el carro para cubrir los gastos de impuestos, del traslado legal del carro, de vuelos para llegar acá, del mantenimiento y del seguro y resulta que no alcanzó, no alcanzó para todo, entonces digamos que, ahorita la cuenta va en 95 mil dólares, incluido seis meses pagos del seguro”.