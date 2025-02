Video: Ganador del Lamborghini de Shakira recibió el lujoso automóvil y emocionó con inesperada noticia

“¡Shakira, espero te recuperes pronto y que este momento tan especial te dé alientos para que continúes con tu increíble gira! ¡Gracias de todo corazón por este carrito! ¡Me has cambiado la vida! ¡No imaginas cuánto! Ya lo manejé y es increíble. No he dejado de llorar. Te amo mucho. ¡Ánimo y fuerza!”, escribió junto a varias imágenes a bordo del coche deportivo.