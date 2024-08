Natalia Ponce de León destapó cómo conoció al hombre que la atacó con ácido: “Me dijo que no me metiera con él”

“Cuando Jhonatan se cruzó en mi vida, yo tenía 18 o 17 años, en una época en la que estaba en la fase más rumbera de mi vida. Ya sabía que él era un tipo problemático, pasado; mi novio de ese momento me había dicho que era un pasado con drogas, mujeres y todo lo oscuro. Pero no tenía idea de quién era Jhonatan Vega, no sabía nada. Se cruzó en una fiesta cuando yo tenía 18 años. Fue la primera vez que lo vi; me pidió marihuana y yo le respondí, ‘¿Qué va, pirobo? Yo no fumo marihuana’... Ahí fue cuando mi novio me advirtió que no me metiera con ese tipo, que era oscuro y pasado”, comentó.