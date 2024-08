Él es Javier Acosta, joven que decidió aplicarse la eutanasia tras una bacteria que afectó su salud

“Me diagnosticaron cáncer en la sangre y no hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar. Mañana me trasladan para otra clínica y lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia. Es una inyección que me colocan y me voy a descansar. El viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia, me voy de este mundo despidiéndome de todos”, dijo en uno de los fragmentos de dicho contenido.