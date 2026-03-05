La Corte Suprema cita a la defensora, al contralor, al registrador y al procurador para hablar de las garantías de las elecciones

Los más altos organismos del Estado tendrán una cita clave este jueves. La reunión será en el Palacio de Justicia y fue convocada por la sala plena de la Corte Suprema. Allí estarán la Defensora del Pueblo Iris Marín; el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo; el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría

La reunión iniciará a las 9 de la mañana y cada uno de los funcionarios expondrá las garantías para el proceso electoral del próximo domingo. La convocatoria a elecciones y la forma cómo se tramitarán los resultados ha sido fuertemente cuestionada por el presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado el rol y los mecanismos que utiliza la registraduría.