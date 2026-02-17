Política

DNI sale en defensa del presidente Gustavo Petro y asegura que puede llamar a calificar servicios, por caso del general Edwin Urrego

El presidente llamó al uniformado a calificar servicios por una información que le llegó a través de esta y otras entidades.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 9:59 a. m.
René Guarín (director de Inteligencia Nacional), general Edwin Urrego y el presidente Gustavo Petro.
René Guarín (director de Inteligencia Nacional), general Edwin Urrego y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a cargo de René Guarín, salió a respaldar la decisión del presidente Gustavo Petro de retirar al general Edwin Urrego, excomandante de la Policía de Cali, por tener la sospecha de que supuestamente ponerle una trampa con sustancias psicoactivas en el carro del mandatario en medio del contexto de la visita con Donald Trump.

“La Dirección Nacional de Inteligencia informa que el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuenta con la autoridad constitucional y legal para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de las Fuerzas Militares y de Policía, conforme a las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico”, aseguraron desde la entidad.

Además, dijeron que esto se enmarca entre las competencias del jefe de Estado. Aclararon que las fuentes que le entregaron esa información al presidente Petro no se limitan a la entidad, sino que incluyen la inteligencia de otras fuerzas e información ciudadana.

Brigadier General Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla.
El brigadier general Edwin Urrego fue comandante de la Policía de Barranquilla y de Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Esta articulación institucional y social, entendida como una ‘cadena de afectos’, fortalece la protección del Estado y la defensa de la democracia”, dijeron desde la DNI.

Política

Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

Política

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

Política

Casi 6.000 testigos electorales han sido registrados para el 2026; estos son los partidos con más inscritos

Política

“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Política

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

Política

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Política

“Los sectores empresariales han expresado que es inconveniente que se modifique el incremento”, MinTrabajo sobre concertación de salario mínimo vital

Nación

Procuraduría absolvió a exliquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes María Mercedes Perry

La polémica se generó porque el presidente Petro pidió el retiro del servicio de Urrego y lo llamó a calificar servicios en los últimos días.

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

El mandatario había hecho la denuncia pública. “Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tenía una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “Tenía como misión destruir la reunión con (Donald) Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyó a varios. Eso me coloca en una situación de alarma, y con esto peor”.

René Guarín director Tecnología Casa de Nariño
René Guarín está al frente del DNI. Foto: SEMANA

Asimismo, Petro dijo que tendría que ver con el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien le allanaron su casa en Puerto Colombia, Atlántico, por una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra.

“Eso tiene que ver con usted. Le allanaron la casa. Era para eso”, afirmó el mandatario, pues Urrego fue a quien le tocó coordinar a los uniformados por ese proceso, que fue solicitado por la magistrada Cristina Lombana, contra quien Benedetti arremetió.

Una de las dudas que se ha generado es por las pruebas que habría en contra de Urrego, pues hasta ahora no se ha conocido con determinación cuáles fueron las razones de fondo para sacarlo de la institución.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro sigue lanzando mensajes luego de que se suspendió el decreto del salario mínimo.

Gustavo Petro les metió presión a los empresarios en la discusión del salario mínimo: reveló cuadro con una llamativa cifra

El presidente Gustavo Petro lanzó una denuncia en la más reciente sesión del consejo de ministros.

Gustavo Petro denunció en pleno consejo de ministros que “algunos” quieren meterlo preso en un calabozo

Todos los procesos previos a las elecciones de 2026 están avanzando según los tiempos establecidos.

Casi 6.000 testigos electorales han sido registrados para el 2026; estos son los partidos con más inscritos

.

“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Petro Jaramillo y Kevin

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura.

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

“Los sectores empresariales han expresado que es inconveniente que se modifique el incremento”, MinTrabajo sobre concertación de salario mínimo vital

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

Presidente Gustavo Petro realiza consejo de ministros para revisar los problemas del sistema de salud

La carpa que fue habilitada por la EPS en el centro comercial Gran Estación contó con una inversión de $ 1.000 millones.

Famisanar señaló a IPS Rohi de facturar servicios a pacientes fallecidos y de otras presuntas irregularidades

Noticias Destacadas