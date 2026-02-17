La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a cargo de René Guarín, salió a respaldar la decisión del presidente Gustavo Petro de retirar al general Edwin Urrego, excomandante de la Policía de Cali, por tener la sospecha de que supuestamente ponerle una trampa con sustancias psicoactivas en el carro del mandatario en medio del contexto de la visita con Donald Trump.

“La Dirección Nacional de Inteligencia informa que el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuenta con la autoridad constitucional y legal para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de las Fuerzas Militares y de Policía, conforme a las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico”, aseguraron desde la entidad.

Además, dijeron que esto se enmarca entre las competencias del jefe de Estado. Aclararon que las fuentes que le entregaron esa información al presidente Petro no se limitan a la entidad, sino que incluyen la inteligencia de otras fuerzas e información ciudadana.

El brigadier general Edwin Urrego fue comandante de la Policía de Barranquilla y de Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Esta articulación institucional y social, entendida como una ‘cadena de afectos’, fortalece la protección del Estado y la defensa de la democracia”, dijeron desde la DNI.

La polémica se generó porque el presidente Petro pidió el retiro del servicio de Urrego y lo llamó a calificar servicios en los últimos días.

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

El mandatario había hecho la denuncia pública. “Hay un general que ordené retirar de la Policía. Tenía una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “Tenía como misión destruir la reunión con (Donald) Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyó a varios. Eso me coloca en una situación de alarma, y con esto peor”.

René Guarín está al frente del DNI. Foto: SEMANA

Asimismo, Petro dijo que tendría que ver con el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien le allanaron su casa en Puerto Colombia, Atlántico, por una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra.

“Eso tiene que ver con usted. Le allanaron la casa. Era para eso”, afirmó el mandatario, pues Urrego fue a quien le tocó coordinar a los uniformados por ese proceso, que fue solicitado por la magistrada Cristina Lombana, contra quien Benedetti arremetió.

Una de las dudas que se ha generado es por las pruebas que habría en contra de Urrego, pues hasta ahora no se ha conocido con determinación cuáles fueron las razones de fondo para sacarlo de la institución.