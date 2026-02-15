Confidenciales

El reclamo del Partido Liberal al presidente Gustavo Petro tras reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Desde ese sector político aseguran que no se tuvo en cuenta a los colombianos que han tenido que salir de Colombia por diferentes motivos.

Redacción Confidenciales
15 de febrero de 2026, 10:00 p. m.
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.
El pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que buscaba fortalecer los lazos bilaterales.

Sin embargo, días después del encuentro se están conociendo posturas sobre lo que pasó entre los dos mandatarios.

Desde el Partido Liberal aseguran que Petro dejó fuera a un actor fundamental: los millones de colombianos que viven fuera del país.

“Nosotros, la diáspora, aportamos diariamente a la economía de Colombia, sostenemos familias, enviamos remesas que representan una parte vital del desarrollo nacional y, al mismo tiempo, construimos futuro y comunidad en los países donde residimos. No somos solo observadores: somos parte activa del presente y del futuro de Colombia”, dijo Milton Valderrama, integrante del Liberal y que aspira a la Cámara por los colombianos en el exterior.

Valderrama habló con las directivas del partido para contarles que en el exterior están preocupados porque el Gobierno Petro no los ha tenido en cuenta para diferentes reuniones que se han sostenido.

Milton Andrés Valderrama Serna
Milton Andrés Valderrama Serna Foto: Milton Andrés Valderrama Serna

“Es preocupante que decisiones tan importantes se tomen sin nuestra voz. Los temas tratados en la Casa Blanca —migración, comercio, seguridad y cooperación internacional— nos afectan directamente. Cada política que se define sin incluir nuestra perspectiva deja fuera nuestra experiencia, nuestras necesidades y nuestra realidad cotidiana", reiteró.

Según Valderrama los colombianos en el exterior deben tener una representación que siempre de ha mantenido con diferentes gobiernos para determinar las políticas que se implementarán en el futuro.

“El impacto de la diáspora va más allá de los números: somos cultura, inversión, emprendimiento y orgullo nacional. Nuestro compromiso con Colombia es tangible y sostenido, y es hora de que las decisiones políticas y diplomáticas reflejen esa realidad. Una reunión en la Casa Blanca sin nuestra voz es una oportunidad perdida para avanzar en la inclusión de quienes vivimos y trabajamos lejos de nuestra tierra, pero seguimos siendo parte esencial del país”.

Aunque Petro ganó mucho, al final, Donald Trump también logró lo que quería. “Nunca me imaginé que iba a salir tan bien como salió”, le dijo el embajador Daniel García-Peña a SEMANA.

