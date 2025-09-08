Turismo
Platos típicos que debe probar si viaja al departamento de Santander
La gastronomía de Santander es una fusión de sabores únicos y tradiciones ancestrales.
Santander es uno de los departamentos más diversos de Colombia, una de sus grandes características es su gastronomía, la cual es considerada como una de las más auténticas y más tradicionales del país. Los sabores únicos, influenciados por ingredientes autóctonos y recetas tradicionales, hacen de este departamento un destino gastronómico imperdible.
De acuerdo con el medio Diario del Cauca, estos son algunos de los platos más representativos de esta maravillosa región.
Hormigas culonas
Un alimento que no puede faltar son las hormigas culonas, uno de los manjares más icónicos de Santander. Se trata de hormigas grandes, asadas y saladas, que se consumen como aperitivo. Muchos las consideran un alimento afrodisíaco y una tradición en esta región.
Cabro con pepitoria
El cabro asado es una especialidad de este departamento, acompañado de pepitoria, un guiso hecho con vísceras de cabrito, arroz, aliños y especias. Este es un plato con un sabor único y una textura inolvidable.
Arepa santandereana
La preparación de esta arepa es muy diferente a las demás arepas colombianas, pues la santandereana se elabora con maíz pelado y se mezcla con chicharrón molido, lo que le aporta un sabor rico y una textura muy crujiente.
Mute santandereano
Este mute es una de las preparaciones más tradicionales de este departamento. Se trata de una sopa espesa preparada con carne de res, cerdo, garbanzos, papa, maíz y especias al gusto.
Carne oreada
La preparación de este riquísimo plato consta de una carne de res curada con sal y secada al sol. Este paso le aporta un sabor especial y una textura firme. Este plato suele ser acompañado con yuca, arepa y guacamole.
Tamal santandereano
Al igual que con la arepa, la preparación de este tamal también es diferente, pues el tamal santandereano está envuelto en hojas de bijao y contiene una mezcla de arroz, carne de cerdo, garbanzos y especias.
Chicha y guarapo
La última preparación mencionada por el portal citado es la chicha y guarapo, una bebida tradicional de Santander, ambas fermentadas a base de maíz o caña de azúcar. Estas bebidas son ideales para acompañar los platos típicos.
La recopilación de estas delicias solo demuestra que la gastronomía de Santander es una fusión de sabores únicos y tradiciones ancestrales.