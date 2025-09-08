Suscribirse

Turismo

Platos típicos que debe probar si viaja al departamento de Santander

La gastronomía de Santander es una fusión de sabores únicos y tradiciones ancestrales.

Redacción Turismo
8 de septiembre de 2025, 10:02 p. m.
La hormiga culona se ubicó en la posición número 2 del ranking,
La gastronomía de Santander es una fusión de sabores únicos y tradiciones ancestrales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Santander es uno de los departamentos más diversos de Colombia, una de sus grandes características es su gastronomía, la cual es considerada como una de las más auténticas y más tradicionales del país. Los sabores únicos, influenciados por ingredientes autóctonos y recetas tradicionales, hacen de este departamento un destino gastronómico imperdible.

De acuerdo con el medio Diario del Cauca, estos son algunos de los platos más representativos de esta maravillosa región.

Este pueblito encantador se caracteriza por sus calles empedradas y su oferta de turismo creativo.
Santander es uno de los departamentos más diversos de Colombia, una de sus grandes características es su gastronomía. | Foto: Adobe Stock

Hormigas culonas

Un alimento que no puede faltar son las hormigas culonas, uno de los manjares más icónicos de Santander. Se trata de hormigas grandes, asadas y saladas, que se consumen como aperitivo. Muchos las consideran un alimento afrodisíaco y una tradición en esta región.

Cabro con pepitoria

El cabro asado es una especialidad de este departamento, acompañado de pepitoria, un guiso hecho con vísceras de cabrito, arroz, aliños y especias. Este es un plato con un sabor único y una textura inolvidable.

Contexto: Seis platos típicos de Boyacá que sí o sí debería probar durante su viaje a este departamento

Arepa santandereana

La preparación de esta arepa es muy diferente a las demás arepas colombianas, pues la santandereana se elabora con maíz pelado y se mezcla con chicharrón molido, lo que le aporta un sabor rico y una textura muy crujiente.

Mute santandereano

Este mute es una de las preparaciones más tradicionales de este departamento. Se trata de una sopa espesa preparada con carne de res, cerdo, garbanzos, papa, maíz y especias al gusto.

Este mute es una de las preparaciones más tradicionales de este departamento.

Carne oreada

La preparación de este riquísimo plato consta de una carne de res curada con sal y secada al sol. Este paso le aporta un sabor especial y una textura firme. Este plato suele ser acompañado con yuca, arepa y guacamole.

Contexto: Tres grandes experiencias que todo turista debe probar en un viaje a Colombia

Tamal santandereano

Al igual que con la arepa, la preparación de este tamal también es diferente, pues el tamal santandereano está envuelto en hojas de bijao y contiene una mezcla de arroz, carne de cerdo, garbanzos y especias.

tamal santandereanos
tamal santandereano está envuelto en hojas de bijao y contiene una mezcla de arroz, carne de cerdo, garbanzos y especias. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Chicha y guarapo

La última preparación mencionada por el portal citado es la chicha y guarapo, una bebida tradicional de Santander, ambas fermentadas a base de maíz o caña de azúcar. Estas bebidas son ideales para acompañar los platos típicos.

La recopilación de estas delicias solo demuestra que la gastronomía de Santander es una fusión de sabores únicos y tradiciones ancestrales.

