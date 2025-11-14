Santander es un destino con múltiples posibilidades turísticas y se precia de tener una de las maravillas naturales más lindas del mundo: el Cañón del Chicamocha, un lugar que vale la pena observar desde tierra, aire y agua.

Esta región del país es rica en belleza natural, pero también en el tema cultural, histórico y arquitectónico, lo que se refleja en sus pueblos y en su gente. Lo anterior, sin dejar de lado sus deliciosas preparaciones gastronómicas, factores que suman a la hora de elegir un lugar para ir de vacaciones o pasar unos días de descanso en medio de espacios tranquilos y de contacto con la naturaleza.

Una de las múltiples opciones que vale la pena explorar es Barbosa, uno de los 87 municipios de este departamento. Está localizado en el extremo sur del departamento, en límites con Boyacá, en la provincia de Vélez, a orillas del río Suárez, entre las montañas que conforman la cordillera Oriental,

Es un destino ideal para tomar días de relajación, de desconexión y con una importante oferta de cosas para hacer. Por ejemplo, una de sus fortalezas es que cuenta con un importante número de piscinas para la diversión tanto de los moradores, como de quienes deciden visitarla. Tiene una temperatura promedio de 20 grados centígrados, que es ideal para el disfrute de sus diversas actividades.

El senderismo es uno de los planes que se pueden hacer en Barbosa, Santander. (Foto de referencia) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En este territorio, los turistas tienen la posibilidad de realizar actividades al aire libre, además de visitar cuevas, practicar canotaje, volar cometas y hacer senderismo en sus espacios rurales. Es un destino rodeado de cascadas y otras fuentes hídricas que le dan unas características especiales.

Lugares para visitar

Como ya se mencionó, en este municipio santandereano un plan es visitar cuevas y en la lista se encuentran las de Sánchez, ubicadas a unos 20 minutos del casco urbano por carretera destapada. Son seis cuevas aptas para practicar la espeleología, que se encuentran rodeadas de cultivos de café.

Se trata de un sitio en el que los viajeros se encuentran con una diversidad de corredores y paisajes pétreos que sorprenden tanto por el diseño como por la dimensión de sus proporciones si se compara con otros de su género. Una de sus características es el alto nivel de oscuridad, por lo que es recomendable realizar los recorridos acompañados de guías expertos.

Iglesia de Barbosa, Santander. | Foto: Foto: Jaime Moreno

Un lugar más para conocer es la Piedra de Pato, que es el sitio donde se realiza el Festival del Río Suárez, a pocos minutos de Barbosa. Este es uno de los encuentros anuales más esperados por habitantes y turistas que disfrutan de una experiencia única, en torno al agua.