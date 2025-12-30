⁠Hija de Felipe Arias confirmó fallecimiento en su familia; hizo sentida despedida: “Nos dueles en el alma”

En la televisión colombiana, uno de los noticieros más reconocidos es el del Canal RCN, y además del formato, algunos de sus presentadores llaman la atención, no solamente por su trabajo, sino por sus vidas personales.

De este noticiario, uno de los rostros más famosos es el del presentador Felipe Arias, y más allá de lo que rodea su entorno laboral, su vida personal llama la atención de sus seguidores, sobre todo si incluye a su hija, Sofía Arias.

Desde hace algunos meses, Sofía ha llamado la atención de seguidores en redes sociales por diferentes informaciones que ha dado de ella, incluso en las que se refiere a su salud.

En las últimas horas, Sofía se tomó sus redes sociales para dar a conocer que ella y su familia atraviesan un dolor muy grande por la muerte de su perrito, el cual solamente los acompañó durante algunos meses.

En el momento en el que el cachorro llegó a la vida de Sofía, ella se encargó de dejar claro lo emocionada que estaba por tenerlo, pues era algo que había deseado desde hace algunos años atrás.

“Hoy se me cumplió uno de los sueños más grandes que tenía desde hace mucho tiempo. Dios santo, es lo más lindo que he visto en mi vida, me muero de amor […] Nuestra reacción cuando nos sorprendieron con Mango, el nuevo integrante de la familia. Lloro de amor”, dijo en su momento.

En la publicación que realizó Sofía, se pueden ver varias fotografías tanto de ella como de su familia compartiendo con el cachorro.

Además, la hija del presentador aprovechó para dejar un mensaje en el que lamentó profundamente que ya no esté junto a ella.

“Mango, mi estrellita fugaz, chiquito mío, nunca en la vida me imaginé que esta sería la última foto que tendríamos juntos. Yo, llena de felicidad de por fin poder verte otra vez, sin darme cuenta del dolor que ya llevabas en tu carita”, escribió inicialmente.

Sofía fue clara en señalar: “No me alcanzarán nunca las palabras para expresar el vacío y dolor que estoy sintiendo en mi corazón en este momento por toda la falta que ya me haces”.

De igual manera, afirmó que el perro llegó a su vida a “alegrar mi vida y regalarme los mejores meses que he vivido. Teníamos el anhelo de verte crecer, escucharte ladrar, sacarte al parque por primera vez, correr contigo por toda la casa como tanto te gustaba”, agregó.

En medio de su dolor, Sofía dejó claro que le dolió que, pese a todos los cuidados, su cachorro no resistiera: “Mi chiquito, fuiste un regalo de Dios para todos nosotros, y nos dueles en el alma. Nunca nos esperamos que algo así te fuera a pasar con todo lo que te cuidamos. Pero quizás Dios quería que vinieras a nuestra vida un instante, el tiempo justo para enseñarnos lo que es amar sin medida”.

Por último, la hija del presentador aseguró que antes de que su mascota partiera, estuvo junto a él compartiendo y agradeciendo por el tiempo que estuvo junto a ella.

“Esa última noche tuve el privilegio de sostenerte entre mis brazos, de cubrirte de besos y acariciarte hasta que te quedaras dormido. Tú no querías que te dejara de consentir, y te despertabas cada vez que dejaba de hacerlo. Nunca olvidaré tus pequeños quejidos y tu carita cansada esas últimas horas que te tuve. Por eso me consuela saber que ahora descansas y que el dolor ya no te toca”, escribió.

“Te amo con todo mi corazón, mi Mango. Fuiste mi vida entera en tan poco tiempo. Te llevaremos con nosotros en cada recuerdo, en cada latido, hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Gracias por tanto, mi angelito”, concluyó.