Gente

⁠Hija de Felipe Arias confirmó fallecimiento en su familia; hizo sentida despedida: “Nos dueles en el alma”

La hija del famoso presentador realizó una publicación y expuso todos sus sentimientos de dolor.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

30 de diciembre de 2025, 2:33 p. m.
Sofía Arias se sinceró en sus redes sociales e hizo importante llamado de atención.
Sofía Arias se sinceró en sus redes sociales e hizo importante llamado de atención. Foto: Instagram @sofi.arias.m

En la televisión colombiana, uno de los noticieros más reconocidos es el del Canal RCN, y además del formato, algunos de sus presentadores llaman la atención, no solamente por su trabajo, sino por sus vidas personales.

De este noticiario, uno de los rostros más famosos es el del presentador Felipe Arias, y más allá de lo que rodea su entorno laboral, su vida personal llama la atención de sus seguidores, sobre todo si incluye a su hija, Sofía Arias.

Desde hace algunos meses, Sofía ha llamado la atención de seguidores en redes sociales por diferentes informaciones que ha dado de ella, incluso en las que se refiere a su salud.

En las últimas horas, Sofía se tomó sus redes sociales para dar a conocer que ella y su familia atraviesan un dolor muy grande por la muerte de su perrito, el cual solamente los acompañó durante algunos meses.

Gente

Brigitte Bardot: esta es la fecha en la que se llevarán a cabo sus exequias en Saint-Tropez

Gente

Silvestre Dangond reapareció, tras cancelar concierto en la Feria de Cali; se reveló la enfermedad que lo hizo abandonar su show

Gente

¿Exceso de alcohol? Revelan imágenes de Yeferson Cossio minutos antes de la falla cardiaca que puso en riesgo su vida

Gente

Justicia para Arcángel: condenan a 15 años de prisión a la mujer que causó la muerte de su hermano, Justin Santos

Gente

Beyoncé es oficialmente multimillonaria: su fortuna supera los mil millones de dólares, según Forbes

Gente

Brigitte Bardot y Colombia: la historia secreta detrás de su amor por el bambuco y su activismo en el país

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 30 de diciembre

Gente

Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”

Gente

Hija de Felipe Arias hizo importante aclaración sobre su salud y los síntomas de su trastorno

Gente

Felipe Arias, integrante de RCN, habló sobre infarto que sufrió y dejó contundente mensaje: “Tengo una segunda oportunidad”

Hija de Felipe Arias reveló el trastorno con el que fue diagnosticada después de varios años sin saber la causa de sus síntomas

En el momento en el que el cachorro llegó a la vida de Sofía, ella se encargó de dejar claro lo emocionada que estaba por tenerlo, pues era algo que había deseado desde hace algunos años atrás.

“Hoy se me cumplió uno de los sueños más grandes que tenía desde hace mucho tiempo. Dios santo, es lo más lindo que he visto en mi vida, me muero de amor […] Nuestra reacción cuando nos sorprendieron con Mango, el nuevo integrante de la familia. Lloro de amor”, dijo en su momento.

Hija de Felipe Arias lamentó fallecimiento de su mascota

En la publicación que realizó Sofía, se pueden ver varias fotografías tanto de ella como de su familia compartiendo con el cachorro.

Además, la hija del presentador aprovechó para dejar un mensaje en el que lamentó profundamente que ya no esté junto a ella.

“Mango, mi estrellita fugaz, chiquito mío, nunca en la vida me imaginé que esta sería la última foto que tendríamos juntos. Yo, llena de felicidad de por fin poder verte otra vez, sin darme cuenta del dolor que ya llevabas en tu carita”, escribió inicialmente.

Sofía fue clara en señalar: “No me alcanzarán nunca las palabras para expresar el vacío y dolor que estoy sintiendo en mi corazón en este momento por toda la falta que ya me haces”.

De igual manera, afirmó que el perro llegó a su vida a “alegrar mi vida y regalarme los mejores meses que he vivido. Teníamos el anhelo de verte crecer, escucharte ladrar, sacarte al parque por primera vez, correr contigo por toda la casa como tanto te gustaba”, agregó.

En medio de su dolor, Sofía dejó claro que le dolió que, pese a todos los cuidados, su cachorro no resistiera: “Mi chiquito, fuiste un regalo de Dios para todos nosotros, y nos dueles en el alma. Nunca nos esperamos que algo así te fuera a pasar con todo lo que te cuidamos. Pero quizás Dios quería que vinieras a nuestra vida un instante, el tiempo justo para enseñarnos lo que es amar sin medida”.

Por último, la hija del presentador aseguró que antes de que su mascota partiera, estuvo junto a él compartiendo y agradeciendo por el tiempo que estuvo junto a ella.

Hija de Felipe Arias hizo importante aclaración sobre su salud y los síntomas de su trastorno

“Esa última noche tuve el privilegio de sostenerte entre mis brazos, de cubrirte de besos y acariciarte hasta que te quedaras dormido. Tú no querías que te dejara de consentir, y te despertabas cada vez que dejaba de hacerlo. Nunca olvidaré tus pequeños quejidos y tu carita cansada esas últimas horas que te tuve. Por eso me consuela saber que ahora descansas y que el dolor ya no te toca”, escribió.

“Te amo con todo mi corazón, mi Mango. Fuiste mi vida entera en tan poco tiempo. Te llevaremos con nosotros en cada recuerdo, en cada latido, hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Gracias por tanto, mi angelito”, concluyó.

Más de Gente

Brigitte Bardot, reconocida actriz francesa.

Brigitte Bardot: esta es la fecha en la que se llevarán a cabo sus exequias en Saint-Tropez

SIlvestre Dangond en su concierto en Bucaramanga.

Silvestre Dangond reapareció, tras cancelar concierto en la Feria de Cali; se reveló la enfermedad que lo hizo abandonar su show

Se filtra video minutos previos al precance de salud de Yeferson Cossio

¿Exceso de alcohol? Revelan imágenes de Yeferson Cossio minutos antes de la falla cardiaca que puso en riesgo su vida

Arcangel y su hermano Justin Santos, quien murió a causa de una mujer en estado de embriaguez.

Justicia para Arcángel: condenan a 15 años de prisión a la mujer que causó la muerte de su hermano, Justin Santos

Beyoncé entra en el selecto grupo de las personas más ricas del planeta.

Beyoncé es oficialmente multimillonaria: su fortuna supera los mil millones de dólares, según Forbes

Sofía Arias se sinceró en sus redes sociales e hizo importante llamado de atención.

⁠Hija de Felipe Arias confirmó fallecimiento en su familia; hizo sentida despedida: “Nos dueles en el alma”

Brigitte Bardot y su conexión con Colombia

Brigitte Bardot y Colombia: la historia secreta detrás de su amor por el bambuco y su activismo en el país

Niño Prodigio: nuevas predicciones para el día.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 30 de diciembre

Manuel Teodoro y Ana Isabel Zamorano decidieron tomar rumbos separados hace más de dos años.

Manuel Teodoro rompe el silencio sobre su divorcio tras 28 años de matrimonio: “En la vida no hay nada permanente”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo de los 12 signos a dos días de terminar el año 2026: predicciones y prevenciones para este martes 30 de diciembre

Noticias Destacadas