Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Gustavo Andrés Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez fueron asesinados a plena luz del día en la calle 85 con séptima, en Bogotá. Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles con los que las autoridades intentan esclarecer lo ocurrido.

En las últimas horas, se reveló un video que muestra el momento exacto en el que el sicario se acercó hasta las víctimas y les disparó, heridas que poco después los llevaron a la muerte.

El crimen del empresario ocurrió el 11 de febrero. Foto: API

En el audiovisual, que fue captado por una cámara de seguridad, también queda en evidencia lo que hizo el asesino antes y después del crimen, aspecto que son pistas clave dentro del caso.

El registro fílmico confirma lo que habían dicho las autoridades con anterioridad: el delincuente vestía un traje con corbata, lo que lo ayudó a pasar desapercibido. De hecho, el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, aseguró que era la primera vez que veía algo así.

En un principio, al sujeto se le ve caminando de un lado a otro a las afueras del gimnasio; estaba esperando a las víctimas y, al parecer, se encontraba un poco nervioso.

Pocos segundos después, sacó su teléfono celular y comenzó a hablar; este es un detalle importante, ya que las autoridades intentan establecer si se trató de una actuación para pasar desapercibido o, por el contrario, era una llamada real.

De hecho, dentro de las investigaciones, no se descarta que otro cómplice, además del que manejaba la moto, estuviera en la misma cuadra y fuera quien le avisó, por medio de esta llamada, que el empresario y su escolta ya estaban saliendo y era el momento de dispararles.

La escena transcurrió así por algunos segundos: el asesino hablando por celular y caminando de un lado a otro.

Finalmente, en un punto, el hombre se queda quieto cuando visualiza a las víctimas; con mucha tranquilidad guarda el teléfono, desenfunda el arma de fuego y después se acerca hasta el empresario y el escolta para dispararles.

Tras esto, el sicario emprendió la huida por la carrera séptima y, según las investigaciones, un poco más adelante lo estaba esperando una motocicleta para escapar del sitio.

En las imágenes se ve que las víctimas quedaron en el suelo y en los primeros segundos no recibieron ninguna ayuda. Poco después, sucede lo que se ve en otros videos: al empresario y al escolta les practican los primeros auxilios.

Por el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones e intentan esclarecer los motivos del crimen y las identidades de los responsables para dar con su captura.