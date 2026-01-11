Gente

Sebastián Ayala, otro cantante de música popular, sufrió fuerte accidente de tránsito tras la muerte de Yeison Jiménez

El artista reportó el incidente a través de sus historias de Instagram.

Redacción Gente
11 de enero de 2026, 4:23 p. m.
Sebastián Ayala, cantante de música popular
Sebastián Ayala, cantante de música popular Foto: Instagram @sebastiianayalaoficial

En medio del dolor que hoy viste de luto la música colombiana por el fallecimiento de Yeison Jiménez, Sebastián Ayala, otro artista del género popular, sufrió un fuerte accidente de tránsito, según informó él mismo a través de sus historias de Instagram.

En la publicación, Ayala dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al afirmar que se encuentran bien, junto con los demás acompañantes del vehículo, de los que hasta ahora no se conocen detalles.

“Nos acabamos de accidentar. Un bus nos botó para el otro lado de la vía, se escapó y lo estamos buscando en este momento”, se escucha decir al artista mientras muestra las imágenes del accidente y, en el lugar de los hechos, a la Policía.

Sebastián Ayala, cantante de música popular
El cantante confirmó que tanto él como las personas que lo acompañaban resultaron ilesos tras el accidente. Foto: Instagram @sebastiianayalaoficial

En desarrollo...

