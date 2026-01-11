El conmovedor mensaje con el que Camilo Cifuentes se despidió de Yeison Jiménez: “Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”

La inesperada y trágica muerte del cantante Yeison Jiménez ha generado una profunda conmoción en la industria musical colombiana. Sus fanáticos, conocidos, amigos, colegas y otros artistas han lamentado su pérdida con emotivos mensajes de despedida a través de las redes sociales.

Entre esas reacciones, el creador de contenido Camilo Cifuentes se mostró bastante afectado con la noticia y, en un corto pero conmovedor mensaje, expresó su deseo de haber tenido la oportunidad de compartir más tiempo con el intérprete de éxitos como Maldita traga, Ni tengo ni necesito y El mejor caballo.

Yeison Jiménez y otros artistas colombianos que han fallecido en trágicos accidentes

“Yeison Jiménez, gracias por permitirme conocer un poquito de esa persona tan hermosa; ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”, escribió Cifuentes en su publicación, que rápidamente generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

Sus palabras fueron acompañadas de un video en el que aparece el artista caldense felicitándolo por la labor social que lleva a cabo y que comparte por medio de sus publicaciones sin revelar su identidad. Además, aseguró que estaba preparando algunas sorpresas para sus seguidores junto con él.

“Voy a comer con Camilo Cifuentes y vamos a preparar sorpresas para ustedes, no sin antes, de parte mía, de todos mis seguidores y de la gente que no te conoce, felicitaciones, hermano. Es de hombres y es de honor lo que has venido haciendo, tu granito de arena y sin querer figurar”, se escucha decir a Yeison Jiménez en la grabación.

Asimismo, mencionó sus intenciones de construir una amistad con el creador de contenido, señalando que, personas como él, que ofrecen su ayuda sin presumir todo lo que hacen en redes sociales para ganar popularidad, eran las que quería en su vida.

René Higuita se desahogó por la muerte de Yeison Jiménez: le escribió emotivo mensaje

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes sorprendieron a joven cantante

Días antes del trágico accidente que le cobró la vida al cantante de música popular, Camilo Cifuentes había compartido el primer gesto de solidaridad que lograron hacer realidad juntos en Manizales.

En el video, Yeison Jiménez se ve luciendo un saco ancho, preparado para sorprender a una joven fanática que vieron interpretando sus canciones en las calles de la ciudad. Al principio, el caldense se hizo pasar por un transeúnte normal, cubriendo parte de su rostro con un tapabocas.

Al pasar cerca de la artista emergente, Jiménez le dio un billete y simuló seguir con su camino, pero luego se devolvió para presentarse, cantar frente a ella e invitarla a compartir escenario con él en una de sus presentaciones en la Feria de Manizales.