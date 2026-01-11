Gente

Video habría dejado en evidencia un detalle en el accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez: “Se le acabó la pista”

Un clip permitió ver cómo fue el despegue de la aeronave, soltando un detalle particular.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de enero de 2026, 2:33 p. m.
Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular

La música colombiana atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la repentina y trágica muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más representativos del género popular en el país. Su partida deja un vacío significativo en la industria, luego de una carrera que marcó a miles de seguidores gracias a letras cargadas de sentimiento y canciones que lograron conectar con el público.

El cantante viajaba en una avioneta que se accidentó junto a otras cinco personas en cercanías del aeródromo Juan José Rondón, en la zona que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según el reporte oficial emitido por la Aeronáutica Civil, el siniestro se registró a las 4:11 de la tarde de este sábado 10 de enero, en un tramo cercano a ambas poblaciones boyacenses, donde las autoridades iniciaron los protocolos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La última publicación que hizo Yeison Jiménez horas antes de morir en accidente de avioneta: “También lo puede quitar”

El accidente se dio poco después de que la aeronave despegara, ya que no habría logrado alcanzar la altura necesaria para impulsarse. El hecho llevó a que terminara incinerada en un potrero cerca del aeropuerto de Paipa, despertando curiosidad por los videos que salieron a la luz.

Noticias Destacadas