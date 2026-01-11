La música colombiana atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la repentina y trágica muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más representativos del género popular en el país. Su partida deja un vacío significativo en la industria, luego de una carrera que marcó a miles de seguidores gracias a letras cargadas de sentimiento y canciones que lograron conectar con el público.

El cantante viajaba en una avioneta que se accidentó junto a otras cinco personas en cercanías del aeródromo Juan José Rondón, en la zona que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según el reporte oficial emitido por la Aeronáutica Civil, el siniestro se registró a las 4:11 de la tarde de este sábado 10 de enero, en un tramo cercano a ambas poblaciones boyacenses, donde las autoridades iniciaron los protocolos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La última publicación que hizo Yeison Jiménez horas antes de morir en accidente de avioneta: “También lo puede quitar”

El accidente se dio poco después de que la aeronave despegara, ya que no habría logrado alcanzar la altura necesaria para impulsarse. El hecho llevó a que terminara incinerada en un potrero cerca del aeropuerto de Paipa, despertando curiosidad por los videos que salieron a la luz.

Lo particular del asunto es que, en uno de los videos que circularon, se escucha un comentario de un testigo del lugar, mientras la avioneta iniciaba el despegue. Al captar el instante exacto, muchos pudieron notar que alguien dice: “Se le acabó la pista”.

Otras personas comentaron: “Y no salió”

Según se ha recopilado, la avioneta despegó, pero segundos más tarde cayó en la vereda La Romita, en Boyacá. Medios nacionales señalan que un residente que se encontraba cerca vio cómo todo se incendió rápidamente.

¿Qué se sabe de las investigaciones del accidente?

En diálogo con W Radio, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, dio a conocer los primeros avances relacionados con el siniestro aéreo.

El funcionario explicó que ya se iniciaron los análisis preliminares para determinar las causas del accidente y detalló cómo se llevará a cabo el proceso investigativo, el cual estará a cargo de las entidades competentes y se desarrollará en varias etapas.

“Todo lo relacionado con la parte de mantenimiento, con la parte de trazabilidad, aeronavegabilidad y funcionalidad de la aeronave. Además, las circunstancias y los cálculos de vuelo, el peso, el balance y el rendimiento de la aeronave, así como las condiciones en las que se estaba desarrollando el vuelo en ese momento”, señaló Bello al medio citado.

Asimismo, precisó que dentro de la investigación también se evaluará el factor humano, revisando distintos aspectos vinculados a las funciones y condiciones en las que operaba el personal responsable del vuelo.

“Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, las certificaciones de aptitud psicofísica de la tripulación y todos estos hechos anteriores relacionados con la tripulación antes de volar”.

Por el momento no se han dado informes oficiales sobre lo que ocurrió realmente con la aeronave en la que viajaba el artista. Habrá que esperar para conocer detalles de las autoridades.