Shaira se fue contra su papá y destapó la verdad detrás de su relación: “Crecí con tratos muy malucos”

Según explicó, la colombiana nunca logró conectar de manera positiva con su progenitor, pese a los intentos que hacía ella por llevarlo todo de buena manera. Una vez se percató de que esto no sería posible, decidió alejarse y tomar un camino distinto.

Shaira reveló que su mamá siempre fue un apoyo incondicional en su trayectoria como artista, por lo que era a quien le debía parte de su proceso. La santandereana no dudó en manifestar la forma de ser de su papá, quien no le habría aportado en su crecimiento.

“A veces habla bien de mí, a veces me trata muy mal, a veces habla cosas feas mías. Mi hermana menor y yo no tenemos contacto con él, precisamente porque hay personas de nuestra vida que es mejor no tener cerca”, comentó al medio.