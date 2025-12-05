Suscribirse

La reacción de la Selección Portugal de Cristiano Ronaldo al conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a la favorita Portugal, de Cristiano Ronaldo. El equipo europeo reaccionó tras el sorteo en Washington.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de diciembre de 2025, 10:30 p. m.
Cristiano Ronaldo en el último partido de Portugal en las Eliminatorias.
Cristiano Ronaldo en el último partido de Portugal en las Eliminatorias. | Foto: Fotos: Getty Images

La Selección Portugal, cabeza de serie en el sorteo en Washington, conoció su futuro en la Copa Mundo y quedó instalada en el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia vs. Jamaica y RD Congo. La cabeza de serie no demoró en pronunciarse y no pierde de vista al equipo colombiano.

Portugal está llamada a hacer historia en el Mundial 2026 y mucho más con Cristiano Ronaldo a sus 40 años de edad. Podría ser su última aparición en una Copa Mundo y los portugueses colocarán todo su potencial para que uno de los mejores jugadores de la historia trate de quedar en lo más alto y no perder pisada a su contemporáneo Lionel Messi, quien alzó el título en Qatar 2022.

El debut de la Selección Portugal en el Mundial 2026 será contra el ganador del repechaje y la Inteligencia Artificial predice que no tendría problema para ser la primera de esta zona, siendo la Selección Colombia el rival de más nivel en el Grupo K, aunque no se descarta una sorpresa por parte de la Uzbekistán, que es dirigida por el histórico italiano Fabio Cannavaro.

James Rodríguez habla con Luis Díaz.
James Rodríguez habla con Luis Díaz. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por su parte, Colombia espera dar el golpe y ser primera del Grupo K, pero para ello deberá vencer a Portugal como primera medida, teniendo en cuenta que partirá como favorita ante Uzbekistán y el ganador del repechaje. La Selección Portugal reaccionó en redes sociales y web oficial tras los resultados del sorteo.

La reacción de Portugal tras conocer que enfrentará a Colombia en el Mundial

En la red social Instagram, la Selección Portugal reaccionó con una plantilla publicando el grupo K, donde quedó con Colombia. Por otra parte, en la web oficial escribieron algunas palabras tras conocer los resultados de Washington.

Pantallazo X: @portugal
Pantallazo X: @portugal | Foto: Pantallazo X: @portugal

“El sorteo de la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, se realizó este viernes en el Kennedy Center de Washington. La selección absoluta, que estaba entre las cabezas de serie, fue ubicada en el Grupo K, junto a Uzbekistán y Colombia, así como el ganador del Playoff Intercontinental 1, que se disputará entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia”, informa la web oficial de Portugal.

Contexto: Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón
Contexto: Mundial 2026: es oficial, así quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo

“Se formaron doce grupos de cuatro equipos, con 42 ya conocidos y seis más, que resultarán de los play-offs europeos e intercontinentales. En la ceremonia, Portugal estuvo representado al más alto nivel, con la delegación encabezada por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, e incluyendo al seleccionador nacional, Roberto Martínez”, agregó. Una de las grandes ausencias de la gala fue la máxima estrella, Cristiano Ronaldo, quien compite en estos momentos en Arabia Saudita.

