Mundial 2026: la inteligencia artificial predice cómo quedará el Grupo K con Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo

El sorteo del Mundial 2026 se realizó en Washington y tuvo al mundo a la expectativa por la configuración de los grupos y el futuro de la Selección Colombia, si quedaba con alguna anfitriona o potencia. Al final, Shaquille O’Neal tuvo el azar en sus manos y la balota lanzada plantó a la Tricolor con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En un camino donde uno de los mejores jugadores de la historia buscará el título mundial para estar a la altura de Lionel Messi con una Copa Mundo en su palmarés, será la cita definitiva para Cristiano Ronaldo que, a sus 40 años, tendrá toda la maquinaria portuguesa a su favor para conquistar uno de los trofeos más importantes del deporte.

Tras Portugal y Colombia, la sorpresa cayó por el lado de la Selección Uzbekistán, que sorprendió en las eliminatorias de Asia y clasificó de forma directa. Ahora, los asiáticos anhelan dar el golpe y pasar de ronda, lo que sería algo épico para esta nación humilde en el panorama futbolero.

Por su parte, el otro rival del Grupo K saldrá del ganador del repechaje Fifa entre Nueva Caledonia vs. Jamaica y RD Congo y, para eso, se tendrá que esperar hasta marzo próximo, cuando se juegue la repesca en México. Tras tener el grupo listo, la inteligencia artificial (IA) se pronunció y dio su veredicto sobre esta zona de clasificación y en el orden que podrían quedar.

La IA predijo el grupo de Colombia y la Portugal de Cristiano Ronaldo

Apenas se conoció el grupo de la Selección Colombia, Gemini se pronunció y predijo el orden del Grupo K. Teniendo en cuenta que el país colombiano debutará con Uzbekistán y luego seguirá con el ganador del repechaje de la Fifa, para rematar contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Ante la consulta de SEMANA, Gemini considera que el ganador del repechaje, sea cual sea, será la más débil de la zona y también predice que los partidos de Colombia contra Uzbekistán y Jamaica, Nueva Caledonia o RD Congo, conformarán mucho mejor esta zona de clasificación, teniendo en cuenta que, según la IA, Portugal ganará la mayoría de los partidos.

Esto dice Gemini de Portugal: “Siempre un contendiente en la fase de grupos. Su plantilla está llena de talento de élite, incluida la posible última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo. Son los claros favoritos para el primer puesto”.

Portugal (Clasificado Directo) Colombia (Clasificado Directo) Uzbekistán (Posiblemente clasifique como uno de los mejores terceros) Ganador Repechaje 1

¿Qué dice Gemini de la Selección Colombia en el Grupo K?

“Regresa al Mundial con una generación talentosa (como Luis Díaz y James Rodríguez) y una buena eliminatoria en CONMEBOL. Tienen la experiencia y la calidad para ser el segundo clasificado. El partido contra Portugal será clave para el liderato, y los demás son a priori ganables”.