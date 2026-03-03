Filtran paradero de Cristiano Ronaldo: dan noticia por ataques de Irán a Arabia Saudita

Una fuerte tensión mundial se generó luego de que Irán fuese atacada el pasado fin de semana por los Estados Unidos. Si bien estas naciones parecían las únicas implicadas, otros territorios de Oriente Medio se han visto sacudidos por el conflicto en dicha zona del mundo.

Arabia Saudita, donde permanece Cristiano Ronaldo, también se ha visto en alerta, lo que habría llevado al luso a tomar decisiones para salvaguardarse él, así como su círculo más cercano.

The Sun dio a conocer de un supuesto vuelo de siete horas en total, que terminó por aterrizar en la ciudad de Madrid, donde el astro portugués tiene una mansión que compró cuando jugaba en la liga española.

Medios portugueses trataban a la par de determinar si Cristiano o su círculo cercano estaban a bordo de ese avión; sin embargo, todo apuntaba a que este viaje estaba relacionado con cuestiones de seguridad por la situación que atraviesa Medio Oriente.

Fabrizio Romano da el paradero de CR7

Si bien no sería extraño que el atacante buscase utilizar su fortuna para salir de un lugar en el que corre peligro, lo que se supo en las últimas horas por medio de Fabrizio Romano, fue que CR7 se mantiene firme en Arabia Saudita.

“Los informes en los medios internacionales sobre Cristiano Ronaldo, que abandonó Arabia Saudita con su familia, son poco acertados”, contrastó el periodista italiano a través de su cuenta de X.

A su vez, Romano fue enfático a la hora de decir que Cristiano permanecía sin moverse del país en el que está radicado, es más, que en dicho momento desarrollaba el entrenamiento diario con total normalidad.

“Es una noticia falsa, ya que Cristiano ahora está entrenando en el campo de entrenamiento de Al Nassr después de los problemas en el último partido”, indicó el periodista.

“Cristiano no ha abandonado Arabia Saudí para volver al Madrid”, concluyó dando por terminados los rumores sobre el rival de Colombia en el Mundial 2026.

Saudi Pro League se juega sin interrupción

Aunque haya un termor parcial por lo que pueda pasar, el torneo de fútbol de Arabia Saudita se sigue llevando sin ninguna modificación en su calendario.

Para el próximo jueves 5 de marzo está previsto que se inicie el desarrollo de la fecha 25. Al Nassr de Cristiano Ronaldo y compañía está planillado para que juegue el sábado 7 de marzo, ante NEOM SC.

Si bien todo pareciera en una tensa calma, no se podría descartar que Cristiano pensase en salir de dicha nación en caso de que los ataques desde Estados Unidos, Irán o alguna otra nación se ubiquen sobre las tierras saudíes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló del ataque contra la embajada en Riad, Arabia Saudita, y aseguró que habrá una reacción contundente por parte de su Gobierno.

“Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque contra su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, afirmó en una entrevista para la cadena NewsMax.