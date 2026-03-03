Deportes

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Riad recibió el impacto de dos drones y fue necesaria la intervención de bomberos para controlar las llamas.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
3 de marzo de 2026, 7:57 a. m.
Cristiano Ronaldo no es ajeno a la situación que se vive en Medio Oriente.
Cristiano Ronaldo no es ajeno a la situación que se vive en Medio Oriente. Foto: Getty Images // @RT_com

A raíz de la tensión que se vive por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, la familia de Cristiano Ronaldo habría tomado la decisión de volver a Europa a bordo de su avión privado.

The Sun confirmó que el vuelo duró siete horas en total y aterrizó en la ciudad de Madrid, donde el astro portugués tiene la mansión que compró cuando jugaba en la liga española.

Cristiano Ronaldo se convierte en patrón: este es el nuevo equipo que compró en España

Medios portugueses están tratando de determinar si Cristiano o su círculo cercano estaban a bordo de ese avión; sin embargo, todo apunta a que este viaje está relacionado con cuestiones de seguridad por la situación que atraviesan los países de Medio Oriente.

La embajada de Estados Unidos en Riad, ciudad donde juega el Al-Nassr, fue atacada por drones iraníes en la noche del lunes.

Vehículos

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

Deportes

Flamengo despidió a Filipe Luís y ya le tiene reemplazo: confirman el nuevo técnico que llegaría

Deportes

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

Deportes

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Deportes

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Deportes

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Deportes

Cristiano Ronaldo se convierte en patrón: este es el nuevo equipo que compró en España

Deportes

Decisión de la Portugal de Cristiano para no tener sorpresas con Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Cristiano Ronaldo regresó con todo y marcó después de su huelga: video del gol número 962

Dos aparatos impactaron el edificio, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. La embajada instó a sus ciudadanos en la capital y en otras ciudades a permanecer confinados.

La respuesta de Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló del ataque contra la embajada en Riad y aseguró que habrá una reacción contundente por parte de su Gobierno.

Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque contra su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, afirmó en entrevista para la cadena NewsMax.

Trump advirtió que la guerra contra Irán podría durar un mes o más, en un momento en que el conflicto, que entra en su cuarto día, se amplía en múltiples frentes.

Al mismo tiempo, la guerra compromete el suministro global de crudo y provoca fuertes caídas en las bolsas internacionales.

El presidente estadounidense señaló igualmente que no vacilaría en mandar tropas sobre el terreno “de ser necesario”. Seis militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato estos 14 países

La Saudi Pro League sigue su curso

A pesar del ataque con drones iraníes, la Saudi Pro League continúa su curso esta semana y habrá partidos desde el próximo jueves 5 de marzo.

Al-Nassr jugará el sábado en condición de local contra Neom Sports Club en la fecha 25. Cristiano Ronaldo brillará por su ausencia en ese compromiso, pues arrastra una lesión muscular que es monitoreada por el cuerpo médico.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
Cristiano Ronaldo se lamenta tras una ocasión perdida con el Al-Nassr. Foto: Getty Images

El experimentado atacante corre riesgo de perderse varios partidos con su club y también la gira de la selección portuguesa por México.

Al-Nassr está a la espera de conocer la gravedad de la lesión y el tratamiento al que se someterá Cristiano para volver lo antes posible al remate de la temporada.

CR7 salió con molestias el pasado sábado en la victoria sobre Al-Feiha y no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros.

Más de Deportes

El Ford RB22 del Red Bull Oracle Racing en las pruebas de la F1 en Bahrain.

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

El entrenador del Flamengo, Filipe Luis, da instrucciones al mediocampista colombiano #15 Jorge Carrascal durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing de Argentina y Flamengo de Brasil en el estadio Presidente Juan Domingo Perón - El Cilindro en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 29 de octubre de 2025. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)

Flamengo despidió a Filipe Luís y ya le tiene reemplazo: confirman el nuevo técnico que llegaría

MADRID, SPAIN - MARCH 02: Franco Mastantuono of Real Madrid discusses with referee Alejandro Mu�iz Ruiz after being shown the red card during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

SHANGHAI, CHINA - JULY 20: Ian Carlo Poveda-Ocampo #83 of Manchester City drives the ball during the Premier League Asia Trophy final match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at Hongkou Football Stadium on July 20, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

ROSARIO, ARGENTINA - FEBRUARY 1: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up before a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between Rosario Central and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on February 1, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Raphinha Dias plays during the match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid, corresponding to week 19 of LaLiga EA Sports, at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on December 2, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga.

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Noticias Destacadas