A raíz de la tensión que se vive por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, la familia de Cristiano Ronaldo habría tomado la decisión de volver a Europa a bordo de su avión privado.

The Sun confirmó que el vuelo duró siete horas en total y aterrizó en la ciudad de Madrid, donde el astro portugués tiene la mansión que compró cuando jugaba en la liga española.

Medios portugueses están tratando de determinar si Cristiano o su círculo cercano estaban a bordo de ese avión; sin embargo, todo apunta a que este viaje está relacionado con cuestiones de seguridad por la situación que atraviesan los países de Medio Oriente.

La embajada de Estados Unidos en Riad, ciudad donde juega el Al-Nassr, fue atacada por drones iraníes en la noche del lunes.

Dos aparatos impactaron el edificio, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. La embajada instó a sus ciudadanos en la capital y en otras ciudades a permanecer confinados.

La respuesta de Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló del ataque contra la embajada en Riad y aseguró que habrá una reacción contundente por parte de su Gobierno.

“Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque contra su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”, afirmó en entrevista para la cadena NewsMax.

Trump advirtió que la guerra contra Irán podría durar un mes o más, en un momento en que el conflicto, que entra en su cuarto día, se amplía en múltiples frentes.

Al mismo tiempo, la guerra compromete el suministro global de crudo y provoca fuertes caídas en las bolsas internacionales.

El presidente estadounidense señaló igualmente que no vacilaría en mandar tropas sobre el terreno “de ser necesario”. Seis militares estadounidenses murieron desde el inicio de la guerra.

La Saudi Pro League sigue su curso

A pesar del ataque con drones iraníes, la Saudi Pro League continúa su curso esta semana y habrá partidos desde el próximo jueves 5 de marzo.

Al-Nassr jugará el sábado en condición de local contra Neom Sports Club en la fecha 25. Cristiano Ronaldo brillará por su ausencia en ese compromiso, pues arrastra una lesión muscular que es monitoreada por el cuerpo médico.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras una ocasión perdida con el Al-Nassr. Foto: Getty Images

El experimentado atacante corre riesgo de perderse varios partidos con su club y también la gira de la selección portuguesa por México.

Al-Nassr está a la espera de conocer la gravedad de la lesión y el tratamiento al que se someterá Cristiano para volver lo antes posible al remate de la temporada.

CR7 salió con molestias el pasado sábado en la victoria sobre Al-Feiha y no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros.