Hinchas de Junior se hacen sentir con impresionante recibimiento ante Nacional: fiesta en Barranquilla

Los hinchas de Junior se volvieron tendencia por el recibimiento que hicieron, ante Atlético Nacional este martes, 2 de junio, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Miles de asistentes aportaron para un marco impresionante que se volvió tendencia en Colombia.

🏆⚽ ¡Qué fiesta se vive en Barranquilla! El Romelio Martínez vibra con un ambiente espectacular para recibir el primer capítulo de #LAFINALxWIN entre Junior y Nacional. pic.twitter.com/BQgh9qNHoE — Win Sports (@WinSportsTV) June 3, 2026

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Junior de Barranquilla marca la diferencia en las tribunas

Ya se volvió costumbre ver a los hinchas de Junior de Barranquilla marcando la pauta en las tribunas. Hace tan solo seis meses, en la gran final de la Liga BetPlay 2025-ll, los aficionados del tiburón también hicieron un recibimiento destacado, ante Deportes Tolima, en la ida de la llave. Para aquella oportunidad ganaron por 3-0 y en Ibagué levantaron el trofeo.

Toda la afición rojiblanca apunta a que este martes no sea la excepción, y puedan sacar una venta de oro con su público empujando a favor.

Fuad Char ilusiona a los hinchas de Junior

Previo al arranque de esta gran final de la Liga BetPlay, el máximo accionista del elenco tiburón, Fuad Char, habló con los medios de comunicación en Barranquilla y dejó una frase que empezó a calentar el duelo definitivo.

“Vamos a ganarles. Si ganamos mañana, somos campeones. Se los digo”, fueron las palabras de Char ante los medios de comunicación.

🎙️ “Si ganamos mañana… somos campeones”, el tajante mensaje de Fuad Char pic.twitter.com/Ie80mKJoPT — Cuid Sports (@cuidsports) June 1, 2026

La vuelta del partido, en la gran final de la Liga BetPlay 2026-l, será el lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sea cual sea el equipo que se vaya con ventaja, este martes en Barranquilla, tendrá un plus para el último compromiso.

Son dos equipos con nóminas importantes, que se ven cara a cara por la estrella de mitad de año. Por un lado, Atlético Nacional viene de ser el líder del todos contra todos, eliminar a Internacional de Bogotá en cuartos y hacer lo propio con Tolima en semifinales.

Por otro lado, Junior de Barranquilla, el vigente campeón de Colombia, ocupó el segundo puesto del todos contra todos y eliminó a Once Caldas y Santa Fe en cuartos y semifinales respectivamente.