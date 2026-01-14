América de Cali se ha movido de buena forma en el mercado de fichajes, pero tras el primer amistoso de pretemporada con Once Caldas (1-1) estaría meditando hacen dos contrataciones más.

Si bien casi que ha traído dos jugadores por puesto, la dirigencia en cabeza de la familia Gómez estarían meditando dar un bombazo con el fichaje de un jugador que tuvo pasos por Selección Colombia y otro más que es querido en el club rojo.

Según se pudo conocer por la información del periodista deportiva del Valle del Cauca, Jaime Dinas: “El exjugador del Deportivo Cali, Gustavo Leonardo Cuéllar Gallego, interesa América de Cali”.

Gustavo Cuéllar pasó recientemente por Arabia Saudita. Foto: Getty Images/David Ramos - FIFA/FIFA

En las últimas horas, se había podido saber que en Gremio de Brasil, donde mantiene vínculo desde hace algunas temporadas, para 2026 no lo iban a tener en cuenta por dos razones puntuales.

Dinas basándose en una información que fue divulgada en el país donde permanece Cuéllar, confirmó lo que se decía: “Debido a su bajo rendimiento y alto salario”.

Soccer News Gremio, perfil que lleva la actualidad del cuadro de Porto Alegre desde hace un buen tiempo sentenció: “Gustavo Cuéllar no entra en los planes del Gremio para el inicio de esta temporada”.

América de Cali perdería titular: salida libre es posible y su nombre resuena en el exterior

“El bajo rendimiento en el campo, el alto salario y la actividad del club en el mercado de fichajes en búsqueda de otro centrocampista defensivo han colocado al colombiano en la lista de jugadores disponibles para traspaso”, anticiparon sobre lo que pasaría con el volante colombiano.

“La directiva del club es consciente de que será difícil recuperar la inversión realizada en el jugador y, por ello, está trabajando para reequilibrar la plantilla”, agregan sobre las decisiones que se estarían tomando en el club.

Carrera en picada

Cuéllar a sus 33 años tendría el retorno al balompié de Colombia, en el que no está desde su salida del Deportivo Cali, tiempo después de haber debutado con los verdiblancos, jugar seis años y dos más en Junior de Barranquilla.

Después de esas dos experiencias en el balompié nacional, fue que apareció Flamengo de Brasil para darle un salto a su carrera deportiva. Allí permaneció desde 2016 a 2019, completando más de 150 partidos y marcando 2 goles.

Gustavo Cuellar, exjugador del Al Shabab FC Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Al acabarse su estancia en el gigante del balompié brasileño, la tentadora liga de Arabia Saudita le llegó para acrecentar su capital. Allí jugó, ganó con clubes como Al-Hilal FC y Al-Shabab desde 2019 hasta 2025, cuando en Gremio se interesaron por ficharlo.

En los de Porto Alegre no ha jugado casi nada. Apenas son ocho juegos, que demuestran que pensar en un retorno a la liga colombiano no sería una mala opción.

La verdad de las deudas en América de Cali con sus jugadores: SEMANA supo lo que viven en la interna

Actualmente, el cuadro rojo ha reforzado su zona medular con Carlos Sierra y Yeison Guzmán. Ya tenía a Rafael Carrascal y, en caso de sumarse Cuéllar, el conjunto caleño quedaría montado para la disputa de Copa Sudamericana y Liga BetPlay.

Un ‘9′ querido volvería

Jaime Dinas fue quien proporcionó más noticias sobre América, entre las que contó que estarían pensando en la contratación de un exjugador suyo, quien tiempo atrás ya figuró.

Michael Rangel es uno de los jugadores queridos por la afición de América Foto: Getty Images

“Se reactiva la intención y deseo de Marcela Gómez de contratar a Michael Jhon Ander Rangel Valencia para América de Cali el único que se opone es Tulio Gómez”, se reveló.