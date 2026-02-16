Más de 130 danzas ancestrales reafirmaron el legado cultural del Carnaval de Barranquilla

En el segundo día del Carnaval de Barranquilla 2026, la Gran Parada de Tradición volvió a convertirse en el corazón cultural de la celebración más grande de Colombia, colmando de historia, ritmos y alegría el Cumbiódromo de la Vía 40.

Este domingo 15 de febrero, más de 130 grupos folclóricos se reunieron para honrar las raíces del carnaval y mostrar al país la riqueza de las expresiones que constituyen el alma de esta fiesta declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Desde las 10:30 de la mañana, el tradicional espacio festivo se transformó en un mosaico vivo de colores, música y tradición, donde se enlazan generaciones de portadores culturales que han mantenido vivas manifestaciones como el paloteo, los congos, las pilanderas y las danzas indígenas. “Este desfile no es solo un recorrido, es una muestra de respeto y gratitud hacia los guardianes de estas tradiciones que mantienen viva la fiesta”, explicó Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla.

Entre los ritmos legendarios que desfilaron estuvieron los paloteos, considerados una de las expresiones más antiguas y simbólicas del Carnaval, y que este año fueron homenajeados especialmente por el 90 aniversario de una de sus modalidades más tradicionales. Foto: Guillermo Torres

La historia de la Gran Parada de Tradición se remonta a 1967 y fue concebida como un espacio para que las manifestaciones ancestrales del Caribe colombiano, muchas de ellas con raíces africanas, indígenas y mestizas, se reencuentren con el público y con sus propios hacedores. Entre los ritmos legendarios que desfilaron estuvieron los paloteos, considerados una de las expresiones más antiguas y simbólicas del Carnaval, y que este año fueron homenajeados especialmente por el 90 aniversario de una de sus modalidades más tradicionales.

También participaron agrupaciones representativas de otros territorios, como las Pilanderas de Valledupar y las Farotas de Talaigua, además de comparsas tradicionales que representan danzas indígenas del barrio Ciudadela 20 de Julio, entre otras expresiones que han sido pilares de la fiesta popular barranquillera.

“Es emocionante ver cómo el relevo generacional mantiene viva esta tradición que nos define como pueblo”, señaló una de las directoras culturales presentes en el desfile, resaltando la importancia de la participación de jóvenes que han aprendido estos saberes de sus mayores, garantizando así la continuidad de cada manifestación folclórica en el futuro.

Este año, además de los homenajes a las danzas del paloteo, la parada resaltó la labor de creadoras culturales fallecidas en 2025, quienes dedicaron gran parte de su vida a salvaguardar las expresiones carnavaleras. Foto: Guillermo Torres

Un desfile inolvidable

La fuerza y permanencia de estas danzas tradicionales, precisamente visibilizadas y protegidas en espacios como la Gran Parada de Tradición, fueron determinantes para que el Carnaval de Barranquilla recibiera el título de Patrimonio Cultural de la Nación en 2001 y, dos años después, fuera declarado por la Unesco como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

La existencia de un desfile dedicado exclusivamente a las expresiones más auténticas y ancestrales fue uno de los argumentos que evidenció ante el mundo que no se trata solo de una fiesta masiva, sino de un sistema cultural vivo con mecanismos reales de salvaguardia y transmisión generacional.

La respuesta del público fue multitudinaria, con miles de barranquilleros y visitantes que aplaudieron, bailaron y se emocionaron ante la demostración de la historia viva que ofrecieron estos grupos folclóricos. Foto: Guillermo Torres

Este año, una de las escenas más memorables de la Gran Parada de Tradición fue la participación conjunta de Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y Adolfo Maury Cabrera, el Rey Momo, quien además es director de la tradicional danza del Congo Grande, que este año celebra 150 años.

En un gesto cargado de simbolismo, Michelle Char desfiló junto al Rey Momo vestida con traje de congo, homenajeando esta danza emblemática y el papel fundamental que ha jugado en la historia del carnaval. “Este homenaje se lo hago a mi Rey Momo porque ha sido un gran acompañante durante mi fiesta y qué mejor que hacerlo en esta Gran Parada de Tradición a su danza, que es una de las más tradicionales del Carnaval de Barranquilla”, dijo la reina, quien fue ovacionada por miles de asistentes en la Vía 40.

Con la Gran Parada de Tradición, el Carnaval de Barranquilla 2026 se reafirma como una de las expresiones culturales más sólidas y representativas de Colombia, una fiesta donde la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia se mezclan en un derroche de alegría y folclor que sigue conquistando al país y al mundo. Foto: Guillermo Torres

Guardianes del patrimonio

La figura del Rey Momo en el carnaval es mucho más que un personaje festivo, es el símbolo de la alegría, la juerga y la permisividad de la fiesta. Adoptado formalmente en 1995 como parte de las ceremonias del carnaval, este personaje encarna la libertad y el espíritu desinhibido que caracteriza a la fiesta barranquillera y en escenarios como la Gran Parada de Tradición su presencia adquiere un sentido aún más profundo al exaltar a los verdaderos guardianes del patrimonio cultural.

Más allá de ser un desfile, la Gran Parada de Tradición se erige como un acto de memoria colectiva y reconocimiento social. Este año, además de los homenajes a las danzas del paloteo, la parada resaltó la labor de creadoras culturales fallecidas en 2025, quienes dedicaron gran parte de su vida a salvaguardar las expresiones carnavaleras.

La respuesta del público fue multitudinaria, con miles de barranquilleros y visitantes que aplaudieron, bailaron y se emocionaron ante la demostración de la historia viva que ofrecieron estos grupos folclóricos. Para muchos, esta parada no solo representa un desfile: “Es ver, tocar y sentir nuestra identidad cultural en cada pisada y en cada tambor”, comentó uno de los asistentes emocionados.

Con la Gran Parada de Tradición, el Carnaval de Barranquilla 2026 se reafirma como una de las expresiones culturales más sólidas y representativas de Colombia, una fiesta donde la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia se mezclan en un derroche de alegría y folclor que sigue conquistando al país y al mundo.