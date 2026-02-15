La Gran Parada de Tradición reunió a más de 130 grupos folclóricos para celebrar la historia y cultura del Carnaval de Barranquilla 2026.

En Barranquilla, Atlántico (Colombia), la jornada dominical del 15 de febrero de 2026 se convirtió en un acto de reafirmación patrimonial y memoria colectiva con la celebración de la Gran Parada de Tradición, uno de los eventos centrales del Carnaval de Barranquilla 2026.

Esta fiesta, considerada la más grande de Colombia, había sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación hace 25 años, y este homenaje anual se ha consolidado como el espacio donde la historia viva de la fiesta late con mayor fuerza, como lo registra El Universal.

A partir de las 10:30 a. m. en el Cumbiódromo de la Vía 40, cerca de 130 grupos folclóricos tomaron el desfile para mostrar la riqueza y diversidad de danzas que constituyen el tejido cultural del carnaval.

Entre ellas, destacó el homenaje especial a las danzas del paloteo, consideradas una de las expresiones más antiguas y simbólicas del repertorio festivo del Caribe colombiano.

Estos bailes, con sus bastones coreografiados y ritmos marcados, han sido siempre un símbolo de unidad colectiva, disciplina y resistencia cultural.

Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, explicó que aquí no se trataba solo de un desfile sino de un gesto de respeto y gratitud hacia los guardianes de estas tradiciones.

En ese sentido, la ceremonia honró la memoria de creadoras culturales fallecidas el año anterior, como Ángela Pedroza, Edaida Orozco y Luisa Orozco, quienes dedicaron gran parte de su vida a salvaguardar los saberes ancestrales del carnaval.

También se recordó el 90.º aniversario del Paloteo Mixto, uno de los paloteos más vistosos y antiguos de la fiesta.

Otras manifestaciones destacadas del desfile incluyeron la participación de grupos como el Paloteo de Gaira (Magdalena), las Pilanderas de Valledupar y las Farotas de Talaigua, además de comparsas como cumbiambas y danzas de indígenas del barrio Ciudadela 20 de Julio.

Gran Parada de Tradición 2026: memoria, folclor y relevo generacional

Así, se entrelazan mundos afrocolombianos, indígenas y mestizos en un mosaico cultural que es, a la vez, identidad, memoria y celebración popular.

Este evento funciona como un termómetro del relevo generacional, ya que cada grupo folclórico muestra cómo las nuevas generaciones han aprendido, reinterpretado y revitalizado las tradiciones que, sin embargo, mantienen su esencia.

En cada paso, en cada ritmo y en cada coreografía se percibe la impronta de generaciones pasadas y, al mismo tiempo, la esperanza de que estas expresiones patrimoniales continúen vivas por muchos años más.

En un contexto donde el Carnaval de Barranquilla 2026 se presenta con más de 40 actividades masivas entre Batalla de Flores, Guacherna, Gran Parada de Comparsas y el tradicional Desfile de Joselito Carnaval, la Gran Parada de Tradición emerge como su núcleo cultural.

Detrás del color, la música y la fiesta hay una historia milenaria de comunidad, resistencia y creación colectiva que define a esta celebración como un verdadero tesoro intangible de Colombia.

Este desfile no es solo un evento popular: es una declaración de identidad histórica, un acto museográfico en movimiento que enseña, celebra y legitima la importancia de las tradiciones en el tejido social de Barranquilla.

Con cada grupo que avanza, el Carnaval reafirma su condición de patrimonio no solo de la región Caribe, sino del alma cultural de Colombia entera.