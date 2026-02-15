Gente

El Carnaval de Barranquilla continúa su fiesta: esta es la agenda para este domingo 15 de febrero

Estas son las tres importantes actividades que tendrá esta gran fiesta en este día.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

15 de febrero de 2026, 12:39 p. m.
Carnaval de Barranquilla 2026 Batalla de flores
Carnaval de Barranquilla 2026 Batalla de flores Foto: Guillermo Torres

La fiesta ya se tomó las calles de Barranquilla. Desde el pasado 15 y hasta el 17 de febrero, la capital del Atlántico vive a pleno el Carnaval de Barranquilla, una celebración que pone en pausa la rutina de la ciudad y convoca a miles de visitantes de todo el país y de las afueras.

La agenda de este Carnaval viene recargada y con eventos que ya son tradición: la Batalla de Flores abre el desfile de emociones, seguida por la Gran Parada de Tradición y Folclor, el siempre esperado Festival de Orquestas y el simbólico entierro de Joselito Carnaval, que marca el cierre de cuatro días intensos.

Municipios cercanos como Puerto Colombia y Soledad también reciben una verdadera ola de turistas listos para bailar sin descanso.

Aunque la Vía 40 concentra buena parte de los desfiles oficiales, el carnaval se siente en cada esquina: verbenas de barrio, fiestas improvisadas y celebraciones que brotan en distintos sectores.

Locales y visitantes en “la Arenosa” deben tener clara la programación para no perderse nada y organizarse con tiempo.

Carnaval de Barranquilla 2026: agenda de este domingo 15 de febrero

A través de una publicación en la cuenta oficial del Carnaval en Instagram, dieron a conocer el itinerario de los cuatro días siguientes (tiempo que dura la fiesta).

“¡Ahora sí... hasta que el cuerpo aguante! Agéndate, carnavalero, pa’ vivir los eventos y desfiles del #CarnavalDeBarranquilla2026, del jueves al martes 17 de febrero. ¡Que no te lo cuenten! Ven y gózatelo!“, se lee en el post.

Domingo 15 de febrero

10:30 a. m.: Gran parada de tradición, Vía 40

5:00 p. m.: Baila la calle / Festival de orquestas, por Vial Carrera 50

6:00 p. m.: Festival de letanías, Barrio Abajo

En este día, se celebra la gran parada de tradición y en ésta, está la reina del Carnaval Michelle Char Fernández en un rol más de ceremonia que festivo, pues lo relevante es resaltar la esencia patrimonial de esta jornada.

Esta gran Parada no tiene carrozas muy altas, pero sí se necesita un espacio bastante amplio para las coreografías de danzas como el Congo, el Garabato y otras, que son importantes e icónicas en la ciudad.

Lunes y martes continuará esta importante celebración y esta es la agenda de estos próximos dos días:

Lunes 16 de febrero

11:30 a. m.: Gran parada de comparsas, Vía 40

5:00 p. m.: Encuentro de comedias, Parque Almendra

7:00 p. m.: Elección y coronación de la reina popular 2026, Plaza de la Paz

Martes 17 de febrero

4:00 p. m.: Desfile de Joselito, Carrera 54 hasta Barrio Abajo

