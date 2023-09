Luna, hija del actor Gregorio Pernía, sorprendió con una foto de su rostro y seguidores mostraron su apoyo

“¿Rechazo o aceptación?”, escribió Luna del Mar, hija del actor Gregorio Pernía y su esposa Erika Rodríguez, en una de sus más recientes publicaciones en Instagram, donde actualmente acumula más de 500 mil seguidores, mientras muestra su rostro al natural dejando en evidencia el exceso de acné con el que ha venido lidiando durante esta etapa de su adolescencia.

Luna Pernía mostró que su piel está teniendo cambios | Foto: @soylunapernia

Para la joven de 17 años no sido fácil este proceso -que suelen padecer muchas personas a su edad-, especialmente por las miradas críticas de la gente, así lo relató en un video que publicó a finales de junio de este 2023, luego de vivir una amarga experiencia tras ir a un sitio público sin cubrir su piel.

“Estaba con una amiga, estábamos entrando al centro comercial y entrando le estaba diciendo como ‘yo no tengo el mejor autoestima, pero siento que tengo un poco de seguridad para entrar con tanta gente y verme así’, como que sin taparme ni nada, simplemente entrar así y que la gente me vea así porque obviamente a mí no me gusta, entonces le estaba diciendo eso… Entramos a Stradivarius y pasó una señora que me miró terrible, o sea me miró superfeo, como que la gente no me miraba a los ojos sino me miraba a la cara y me miraba a la frente”, contó.

Y agregó: “si yo me acercaba a preguntar algo en la caja, o lo que sea, no me miraban a los ojos y cuando salí de Stradivarius, como por todos los pasillos también la gente como que me miraba y era superfeo, me sentí como superincómoda”, reconoció la adolescente. “Entonces esa seguridad con la que entré, salí sin esa seguridad”, expresó.

La joven abrió su corazón y contó cómo se siente con el aspecto de su piel | Foto: @soylunapernia

Luego de compartir esta experiencia, la joven recibió varios mensajes de apoyo y cariño en las redes sociales de usuarios que aplaudieron su sinceridad y valor para hablar del tema sin filtros, motivo por el que se mostró agradecida y envió un mensaje de empatía con aquellas personas que no se sienten conformes con alguna parte de su cuerpo.

“Pasará en algún momento, no todos nos sentimos bien, no todos estamos conforme con nuestra cara, nuestro cuerpo. La verdad es que nunca me había visto así, nunca había salido también como que a la calle y que la gente me viera raro, nunca me había sentido tan incómoda y siento que por eso me siento así. Tampoco es el peor problema, pero sí es algo que a uno le incomoda y pues bueno está bien, es normal, cada uno tiene sus cosas”, dijo.

Ante su confesión, muchas personas que la siguen le dijeron que no debía sentirse mal y que lo que le estaba pasando era un etapa normal de la adolescencia. “Aceptación 🙌 porque esto es normal en el ser humano”; “Jamás debes sentirte mal. Eres un ser humano lindo joven y puro”; “Aceptación es lo más normal del mundo pero hay personas que son inhumanas en la vida, no te preocupes te sientes bien estás bien”; “eres linda como eres para adelante y seguir adelante 🙌😍”.

Si bien cierto que su padre es uno de los actores más queridos y exitosos a nivel nacional e internacional, gracias a su participación en producciones nacionales como ‘La hija del mariachi’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Las detectivas y el Víctor’, ‘Corazón valiente’, ‘El final del paraíso’ y más, Luna busca obtener su propio reconocimiento demostrando que el talento y su pasión por el arte la lleva en sus venas.

Por esta razón, se mostró feliz al triunfar junto a Gregorio en el concurso ‘Así se baila’ de Telemundo, exponiendo sus habilidades como bailarina, además de la relación tan especial que tiene con su padre, quien todo el tiempo se refiere a ella como “su princesa”.

Luna Pernía y Gregorio Pernía | Foto: Instagram: @soylunapernia

Tal parece que Luna no solo heredó su carisma y belleza, sino también varios de sus valores que la llevaron a hablar sin tapujos sobre lo molesto que ha sido lidiar con el exceso de acné en su rostro.

“A veces parezco otra persona, no sé, en mis pensamientos me veo muy diferente. Yo no estaba acostumbrada a verme la cara tan brotada, tampoco que saliera a la calle y la gente me mirara de esa manera, así juzgándome mirándome raro”, comentó en la entrevista realizada para el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión.