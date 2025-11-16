Carlos Antonio Vélez reaccionó al partido de Selección Colombia con Nueva Zelanda: dardo por Yerry Mina

Lo que se divisaba como un partido de trámite para la Selección Colombia, acabó resolviéndose con un gol agónico a favor de La Tricolor. 2-1 con triunfo cafetero, sobre Nueva Zelanda, el pasado 15 de noviembre en Estados Unidos.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, decidió colocar una nómina con nombres ya conocidos, aunque con un par de variantes con respecto a los habituales titulares. Sin embargo, la titularidad de Yerry Mina despertó polémica.

“Hay cosas raras, como que Mina sea titular en selección nacional”

Uno de los que reaccionó al respecto fue el periodista Carlos Antonio Vélez. Por medio de su cuenta de X, el comunicador publicó en el instante en que Gustavo Puerta, autor del primer gol colombiano y gran figura, salió sustituido (2T).

“Se fue el mejor de la cancha, Gustavo Puerta (¿será que lo llevan?). Es que hay cosas tan raras (como, por ejemplo, que Mina sea titular en una selección nacional)”, escribió Carlos Antonio.

Yerry Mina en el juego de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images

Ya sobre el partido, en general, dio una visión sobe lo que ocurrió en el terreno de juego. Por supuesto, resaltó que el tanto de Carbonero fue la salvación para evitar un resultado que no estaba en los planes de nadie (empate).

“La velocidad de Carbonero y una mala salida del arquero rival, en una jugada aislada, nos salvaron de un papelón. Flojo 1T y aunque en la segunda parte mejoró, el equipo definitivamente no tiene pegada. Lo mejor: que muchos sumaran minutos y Puerta que llegó para quedarse. Por lo demás, muy poco para llevar a casa”, sentenció Vélez.

Néstor Lorenzo: “Al equipo le faltó continuidad”

“No solo es el gol. Uno se fija en el rendimiento global de los jugadores que entran. Gustavo ha hecho un buen partido, le costó entrar en el primer tiempo un poquito a tener contacto con el balón, pero cuando él y Arias se asociaron con James, el equipo mostró lo mejor”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

Néstor Lorenzo (der.) dirigiendo a la Selección Colombia ante Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images