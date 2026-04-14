Este miércoles, 15 de abril, es la cita definitiva entre Bayern Múnich y Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League. La ida en España (7 de abril) acabó 2-1 a favor del cuadro bávaro, con gol incluido de Luis Díaz.

Eso quiere decir que Bayern Múnich va con todo para mantener su ventaja, o ampliarla, mientras Real Madrid buscará la épica en el Allianz Arena. Son dos equipos históricos que se ven cara a cara en una nueva edición del superclásico europeo.

La previa está picante, con los hinchas presagiando lo que puede llegar a pasar en el duelo de vuelta. Por eso, Gemini tomó en cuenta el presente de cada uno, el resultado de la ida en estos cuartos de Champions, y predijo quién va a ganar el duelo.

IA predice empate entre Bayern Múnich y Real Madrid por la vuelta de cuartos de Champions League

La IA no se guardó nada y, de hecho, vaticina un marcador abultado en Múnich: “Predicción: Bayern 2 - 2 Real Madrid”. Así las cosas, con ese resultado, los bávaros pasarían a las semifinales de Champions League con un global a favor de 4-3.

“Real Madrid saldrá con la mística y la agresividad que le caracteriza en las noches europeas, sabiendo que necesita marcar pronto para meterse en la eliminatoria. Es muy probable que logren vulnerar la portería de Neuer gracias al desequilibrio de Vinícius y Mbappé, aprovechando los espacios que dejará un Bayern que no sabe jugar a encerrarse. Sin embargo, el equipo bávaro es letal en el Allianz Arena y el estado de gracia de Harry Kane, sumado al aporte de Luis Díaz por banda, les permitirá castigar las transiciones de un Madrid que se verá obligado a arriesgar en exceso“, explicó Gemini.

Con el triunfo en España, parece que Bayern Múnich tiene encaminado su paso a semifinales de Champions. Real Madrid buscará la épica. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Y añadió: “El partido será un intercambio de golpes constante. Aunque el Madrid logre empatar el marcador en varios tramos del encuentro, la solidez colectiva que ha mostrado el Bayern de Kompany en las últimas semanas parece suficiente para contener la remontada épica. Los alemanes jugarán con la ventaja del gol de ida y el empuje de su gente, logrando un empate con muchos goles que les dará el pase a las semifinales, dejando al “Rey de Europa” fuera en una batalla épica hasta el último minuto”.

Por esto, Bayern Múnich le busca reemplazo a Luis Díaz: motivo de peso para hacerlo

Luis Díaz podría marcar gol, afirma la IA

“Es muy probable que Luis Díaz vuelva a ser protagonista, ya que llega en un estado de forma excepcional tras haber marcado el golazo que abrió el marcador en el Santiago Bernabéu (minuto 41) durante el partido de ida. El colombiano se ha adaptado perfectamente al esquema de Vincent Kompany, sumando ya 15 goles en la Bundesliga y siendo una pieza fundamental en las transiciones rápidas del equipo bávaro”, sentenció la IA.