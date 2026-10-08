James Rodríguez vuelve a ser noticia en Nacional: decisión de Lucas González con efecto ante Tolima

Salió la lista de 20 convocados por el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, para el partido contra Deportes Tolima. La noticia está sobre James Rodríguez, quien, además de integrar la convocatoria, seguramente jugará ante el cuadro Pijao, uno de sus equipos favoritos.

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Además de James Rodríguez, la nómina de Nacional está integrada por figuras como Franco Armani, Jorman Campuzano y Juan Manuel Rengifo. Sin embargo, la delantera del verde de Antioquia genera preocupación en los hinchas.

Alfredo Morelos, Cristian Arango y Marlos Moreno son las principales bajas de Nacional de cara a un juego que terminará teniendo efecto en la tabla de posiciones.

Compartimos nuestra lista de convocados y el reporte médico para el juego ante Tolima, en Ditaires, por la fecha 9 de Liga. #VamosTodosJuntos https://t.co/NWDQDmJgCv — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 7, 2026

James Rodríguez se reencuentra con Deportes Tolima

No es que James haya jugado en primera división con Deportes Tolima, pero sí integró la Academia Tolimense en su infancia. Ahí, cuando era un niño y vivía en Ibagué, dio sus primeros pasos en el deporte balompié.

Guess the football player 🙂 https://t.co/XKEZxoNFzu — Atom (@yekaball) October 1, 2026

Luego, la carrera del volante se profesionalizó en Envigado y a los 16 años (2007) dio el salto al extranjero para volver al fútbol profesional colombiano (FPC) con 35 años (2026) y prestar sus servicios en Atlético Nacional.

James, quien llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo, siempre dejó claro su cariño por Deportes Tolima. Lo hizo en entrevistas y streams, llegando a posar con la camiseta vinotinto y oro en fotografías públicas.

Por eso, el partido de Nacional con Tolima tiene un tinte especial para James. Se verá cara a cara con el equipo de la ciudad donde vivió gran parte de su infancia y al cual nunca le ha negado su cariño.

Canal y hora para ver a James Rodríguez contra Deportes Tolima