Tragedia en la lucha libre de México: árbitro de 75 años murió tras recibir peligrosa maniobra

Germán Gerardo Pineda, árbitro de lucha libre conocido en el gremio como el Búho, murió a sus 75 años de edad luego de recibir una peligrosa maniobra durante un show abierto al público en Hidalgo (México).

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Al final del combate entre el hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, Pineda fue atacado por uno de los luchadores y terminó contra la lona después de recibir un movimiento llamado popularmente martinete.

Dicha maniobra hacía parte del espectáculo; sin embargo, el árbitro quedó inconsciente y fue necesario el ingreso de personal médico para atender la emergencia ante los ojos de los espectadores.

“Alrededor de las 6:00 de la mañana, elementos del Servicio Médico Forense (Semefo) arribaron a la arena para realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con la necropsia de ley, la cual establecerá la causa clínica exacta del deceso de este ícono local que dedicó más de tres décadas a la lucha libre en el estado”, informó El Ámbito.

Como consecuencia de este fallecimiento, el luchador conocido como el hijo del Fishman fue requerido por las autoridades y puesto a disposición del ministerio público para iniciar la investigación sobre un presunto homicidio culposo.

Murió el Búho a los 75 años

Los amantes de la lucha libre mexicana han quedado conmocionados por la muerte de el Búho, uno de los árbitros más queridos del circuito independiente.

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Gerardo Pineda tenía 75 años de edad y había dedicado toda su vida a brillar dentro de los cuadriláteros. En su juventud también fue luchador y después del retiro se dedicó a las labores de réferi para seguir ligado a la disciplina.

En su faceta como árbitro es recordado por haber protagonizado combates legendarios de luchadores mundialmente conocidos como Mil Máscaras, Canek y el Hijo del Santo.

Este tipo de maniobras en la lucha libre es habitual. Aunque los árbitros cumplen el rol de impartir justicia en cada combate, también hacen parte del espectáculo y muchas veces reciben golpes guionizados de los luchadores.

Sumado a la responsabilidad que se le adjudica al hijo de Fishman por la ejecución de su maniobra, se está revisando la documentación y los permisos que debían garantizar los organizadores del evento para recibir público y abrir las puertas en del Deportivo 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo.