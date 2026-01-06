Deportes

Interna de Junior habla sobre la incierta negociación con Luis Fernando Muriel y da su veredicto

Uno de los futbolistas que se desempeña en el tiburón respondió, sin tapujos, qué piensa de la posible llegada de Muriel. Esto en medio de la incertidumbre.

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 2:43 a. m.
Desde Junior hablaron sobre la posible llegada de Luis Fernando Muriel.
Desde Junior hablaron sobre la posible llegada de Luis Fernando Muriel. Foto: Izq: Jairo Kassiani/Colprensa / Der: Getty Images.

Sigue siendo incierto el futuro de Luis Fernando Muriel, y aunque tiene contrato con Orlando City, lo vinculan como posible refuerzo de Junior de Barranquilla. No hay nada oficial, pero desde el camerino de Junior ya hubo al menos un pronunciamiento.

Este martes, 6 de enero de 2026, el usuario de X, William Figueroa (@LTiburona) publicó un video donde se ve a Yimmi Chará dar unas declaraciones a la prensa. El jugador de 34 años se refirió a la posible llegada de Luis Muriel cuando le preguntaron.

“Sería bueno” - Yimmi Cahrá sobre la posible llegada de Luis Muriel a Junior

De hecho, fue más a fondo: “Sería algo bueno, un 9 muy importante para lo que queremos”.

Luis Fernando Muriel, de 34 años, deberá definir su futuro en las próximas horas, ya sea para llegar a Junior o cualquier otro club. Caso contrario, continuaría en Orlando City, donde tiene contrato hasta diciembre de este 2026.

Según el periodista Felipe Sierra, Junior estaría trabajando por un negocio con Orlando City. Sin embargo, aclara que la parte económica sería algo complicado, tomando en cuenta las charlas con el jugador.

“Junior escuchó las expectativas de Luis Fernando Muriel (34) y analiza una modalidad de negocio que pueda hacerse con Orlando City. Es difícil por lo económico porque tendrían que estar algunas empresas privadas involucradas”, informó Felipe Sierra.

Yimmi Chará habla del futuro en Junior

“Creo que hay que superar lo que se hizo el año pasado. El equipo en los dos semestres fue muy diferente, y gracias a Dios en el segundo se logró el título, que era lo que todos deseábamos. Ahora el reto es seguir ganando”, dijo Chará, en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Además, algo de alivio a los hinchas: “Yo estaba esperando llegar a un acuerdo, a una negociación, ese era mi deseo. Siempre había dejado las puertas abiertas, porque quería continuar. Creo que lo que se hizo y lo que se ganó te motiva a seguir haciendo historia en el club. Ahora quiero jugar la Libertadores”.

Chará da visto bueno a la llegada de Luis Muriel a Junior.
Chará da visto bueno a la llegada de Luis Muriel a Junior. Foto: Getty Images.

Chará es una de las fichas más importantes para el técnico Alfredo Arias, y el objetivo de la Superliga, además de las competencias locales y la fase de grupos de la Copa Libertadores, asoman bastante cerca.

Desde Junior hablaron sobre la posible llegada de Luis Fernando Muriel.

