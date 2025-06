Rebelión migrante: así es como miles de inmigrantes paralizaron las principales ciudades de EE.UU. para protestar contra las redadas de Trump

La decisión del Gobierno de convocar a fuerzas armadas con fusiles de asalto ha provocado una serie de duros cuestionamientos. Por ejemplo, The New York Times calificó la medida del presidente como una “amplificación de la autoridad presidencial” y avivó las críticas de que está exacerbando la situación para obtener rédito político. El periódico aseguró que las manifestaciones son una “amenaza existencial para el país”.

“Nunca había visto nada así”

“Vivo en Los Ángeles hace 12 años; he visto disturbios y protestas. Dentro de todo, la gente de la ciudad sí es muy de manifestarse, pero creo que lo que se está viviendo es algo único; nunca había visto algo así. Hasta cierto punto lo entiendo, la gente está muy cansada de la persecución, de la estigmatización. Yo hace varios años que soy legal, pero es que eso ni siquiera es garantía de que no te detengan”, le narra a SEMANA Víctor Navas, un ciudadano colombiano.

Asimismo, para los habitantes no es fácil ver las calles militarizadas, cuando lo que aseguran es que las protestas podrían ser tratadas de otra manera. Para muchos, el camino es que el Gobierno Trump opte por desescalar algunas de las medidas más extremas para detener inmigrantes ilegales y deportarlos sin siquiera poder apelar la decisión, ya que muchos no solo han hecho una vida en Estados Unidos, sino que también tienen familia en el país que podría quedar a la deriva.

En redes sociales, decenas de videos se han hecho virales de cómo madres ruegan para no ser detenidas por el ICE para su posterior expulsión del país. “Sí, he visto eso. Me parece tenaz, porque uno ve los videos y se imagina lo que le podría pasar a uno. Yo tengo dos niñas, de 12 y 10 años; no me imagino qué haría yo sin ellas y ellas sin mí. Espero que esas protestas ayuden al señor presidente a reflexionar sobre nuestra situación, pero sé que es difícil”, narra Martha Clavijo en San Francisco.