Caos en Los Ángeles: Trump ordena desplegar los marines en duras protestas por deportaciones y redadas contra migrantes

Fuegos artificiales en una calle durante una protesta en respuesta a las operaciones federales de inmigración en el barrio de Little Tokyo, en el centro de Los Ángeles. | Foto: AFP

“El alzamiento ocurrió en pocas cuadras del centro”, dijo. “No es todo el centro, y no es toda la ciudad. Desafortunadamente, las imágenes lo hacen parecer que es toda la ciudad en llamas, y no es el caso”. También cuestionó el envío de soldados, que el Pentágono dijo podría costar 134 millones de dólares a los contribuyentes. “¿Qué van a hacer los marines cuando lleguen aquí? Es una buena pregunta. No tengo idea”, agregó.