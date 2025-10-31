Guerra de precios pasa factura a BYD en China, mientras la firma sigue avanzando en Europa; Tesla también ha salido golpeada

El gigante chino de vehículos eléctricos BYD registró una fuerte caída de su beneficio neto en el tercer trimestre, en un contexto de consumo débil en China, pese a su progreso en los mercados europeos.

BYD sigue logran un avance importante en el mercado europeo. | Foto: BYD

El beneficio neto de la empresa cayó por segundo trimestre consecutivo, con un descenso interanual del 32,6 %, hasta 7.820 millones de yuanes, unos 1.095 millones de dólares, según un informe presentado por la compañía a la Bolsa de Hong Kong.

El grupo con sede en Shenzhen registró en el mismo periodo una facturación de más de 27.300 millones de dólares, lo que supone una leve caída del 3,05 % interanual.

El sector de los vehículos eléctricos en China experimentó un crecimiento vertiginoso en los últimos años, pero los fabricantes están inmersos en una guerra de precios que afecta su rentabilidad.

En mayo, la principal asociación china de fabricantes de automóviles advirtió a las marcas que alimentan esta “guerra de precios”, señalando que ello podría “agravar la rivalidad perjudicial” en el sector.

Por otra parte, BYD vendió más de 13.000 unidades en los países de la Unión Europea en el mes de septiembre. Esto representa un aumento del 272,1 % interanual, según un informe de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

BYD experimenta impacto de la guerra de precios en China. | Foto: Getty Images

Ganancias de Tesla caen 37 % por aumento de costos y aranceles

Una situación parecida a la que afronta BYD también vive el grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, que hace una semana anunció una caída del 37 % en sus ganancias durante el tercer trimestre debido al aumento de los gastos operativos y a los aranceles aduaneros.

La compañía de autos eléctricos de Elon Musk reportó ganancias por 1.400 millones de dólares.

Además de los aranceles, el comunicado de prensa de resultados de la compañía mencionó el aumento de los gastos de reestructuración y la disminución de los ingresos por créditos regulatorios como factores que influyeron en las ganancias, que no cumplieron con las expectativas de los analistas.

Aunque Tesla enfrenta “incertidumbre a corto plazo por cambios del comercio, aranceles y políticas fiscales”, la compañía está haciendo inversiones que la llevarán a tener un “valor increíble (...) en el mundo en temas de transporte, energía y robótica”, dijo Tesla.

Tesla también experimenta caída en sus beneficios. | Foto: BSIP/Universal Images Group via

Las ventas de vehículos eléctricos fabricados por Tesla y otras compañías en Estados Unidos recibieron un impulso en el tercer trimestre con la expiración el 30 de septiembre de un crédito fiscal federal, lo que llevó a los inversores a adelantar las compras de estos vehículos.

Las ventas de vehículos Tesla han languidecido especialmente en Europa y Estados Unidos en medio de boicots e incidentes de vandalismo de los vehículos.