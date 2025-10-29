Petro reacciona a la llegada de Tesla a Colombia y le envía contundente mensaje a Elon Musk

Ya está todo listo para la llegada a Colombia de la compañía estadounidense Tesla, empresa automovilística del reconocido empresario Elon Musk.

Precisamente, el presidente Gustavo Petro le dio la bienvenida a Colombia a la empresa a través de un mensaje que compartió en su cuenta en la red social X. Además, el jefe de Estado colombiano aprovechó para enviarle un corto, pero contundente, mensaje al magnate Elon Musk.

“Ya va una instalación de empresas colombianas, japonesas, chinas y francesas instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación. Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”, fue el mensaje del presidente Petro en X.

Ya va una instalación de empresas colombiana , japonesa, china y francesa instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación



Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial… https://t.co/uy55OnTrRh — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

Es de mencionar que el portal Valora Analitik reveló recientemente que el lanzamiento oficial de Tesla en Colombia se realizará en el Salón Internacional del Automóvil 2025, en Bogotá, el cual se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre de 2025 en Corferias.

“Bajo el liderazgo de Karen Scarpetta, exgerente para Latinoamérica de WeWork, Tesla Colombia se prepara para iniciar operaciones con una estrategia enfocada en tecnología, sostenibilidad y experiencia de usuario”, destacaron desde Valora.

¿Cuáles llegarán a Colombia?

Es de mencionar que, a comienzos de octubre, Tesla anunció la comercialización de versiones más económicas de sus populares vehículos Model 3 y Model Y, en un contexto de creciente competencia y tras la eliminación de un subsidio al sector en Estados Unidos.

“El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí”, indicó el grupo Tesla a través de una serie de mensajes en su cuenta de X sobre sus “vehículos más asequibles”.