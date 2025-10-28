Suscribirse

BYD sorprende con Raco, el kei car con el que busca conquistar el mercado de Japón, ¿por qué ese modelo?

La firma china ha intentado de varias maneras seducir a los compradores japoneses; sin embargo, los resultados no han sido los mejores para la marca en ese país.

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de octubre de 2025, 6:47 p. m.
El BYD Racco es el primer kei car diseñado por la marca; es su estrategia para conquistar Japón.
A medida que se aproxima el Salón del Automóvil de Tokio 2025, comienzan a conocerse algunos avances que sacudirán el complicado mercado japonés.

Una de esas filtraciones tiene que ver con BYD, marca que ha buscado de todas las formas permear el sector automotor de ese país y que de a poco ha ido descifrando la cultura nipona para entender con qué producto podría ser relevante entre los compradores.

En medio de este análisis, la firma china parece haber entendido que un kei car, bastante tradicional en Japón, puede ser la fórmula que finalmente le permita promover un mayor número de ventas en esa región.

Justamente, con el BYD Racco, la compañía espera posicionarse mucho mejor y tener una posición más relevante, pues es claro que les ha costado impactar en este territorio.

Qué ofrecerá el BDY Racco

Según algunos medios especializados, el BYD Racco será extremadamente cuadrado, fiel al estilo kei, y ofrecerá una parte frontal que corresponde a los autos de este tipo: luces integradas sobre un parachoques cerrado que incorpora exploradoras.

Para hacerlo mucho más útil, este contará con cuatro puertas, las traseras corredizas y en la parte posterior una ventana amplia con luces verticales en la parte alta.

Las dimensiones aún no han sido develadas, pero sí deben cumplir lo que dice la normativa japonesa frente a los kei car: deben contar con una longitud máxima de 3.400 mm, un ancho de 1.480 mm y una altura a 2.000 mm.

Sobre su autonomía, se ha conocido que tendrá 120 kilómetros de recorrido, gracias a una batería de 20 kWh, que también incorpora sistema de carga rápida.

Sobre su precio, este está pensado en unos 17.000 dólares, lo que al cambio colombiano equivale a un poco más de 66 millones de pesos.

“Existen muchos estándares para autos pequeños en todo el mundo y BYD ha elegido el estándar japonés de kei car. Me complace verlo. Está a punto de comenzar una nueva competencia, y espero que podamos aprender unos de otros y avanzar juntos. La barrera psicológica de los consumidores japoneses hacia los productos chinos se está reduciendo. Creo que BYD plantea un gran desafío”, LE dijo a Nikkei Chinese Edition el presidente de Suzuki Motor, Toshihiro Suzuki, quien se refirió a la entrada de BYD en el mercado japonés.

BYD llegó a Japón en 2023 y actualmente compite en ese mercado con los modelos Dolphin, Seal y Yuan PLUS (Atto 3), seguidos por el Sealion 7, con los que piensa contar con 100 concesionarios a finales de 2025.

Es claro precisar que el Racco es el primer modelo kei de BYD y el producto que goza de un mayor nivel de dedicación, si se tiene en cuenta que fue diseñado exclusivamente para Japón.

