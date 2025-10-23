La increíble tarifa de energía que pagó un hombre luego de 12 meses de haber comprado un carro eléctrico

A la hora de comprar un carro eléctrico, uno de los principales temores de los clientes es el costo que tendrá que pagar en su factura de energía si instala un cargador en su vivienda.

Ante esto, y con el fin de derribar los mitos acerca de qué tan costoso puede resultar recargar el vehículo en la casa, un hombre decidió publicar la factura que recibió un año después de haber adquirido un auto con esta tecnología.

Se trata del dueño de un Tesla, habitante de Texas, quien compró su carro en octubre pasado y no podía creer el monto que la compañía le estaba reclamando.

Según la imagen publicada por el hombre tejano, el costo fue de 2,37 dólares, cifra que dejó a sus seguidores asombrados y que puso en evidencia las bondades que tiene adquirir un carro eléctrico y poder cargarlo directamente en casa.

Esto último resulta ser clave, pues la posibilidad de instalar los puertos de carga en casa significan un verdadero ahorro en comparación con las estaciones de carga públicas, que si bien también resultan ser económicas, imprimen otras dinámicas que pueden restar beneficios económicos, como desplazarse hasta una de ellas, desgastar el vehículo e invertir tiempo en algo que se puede realizar mientras se descansa en el hogar.

Esto ha sido validado por miles de personas que han hecho el tránsito hacia la movilidad y que han señalado que el principal ahorro luego de dar el paso es en combustible, algo que puede parecer lógico, pero que aún no está claro para millones de personas que mantienen dudas sobre que tan beneficioso será para su bolsillo.

Según algunos testimonios, el ahorro en dinero puede llegar hasta los 8.000 dólares en un par de años, monto que resulta significativo para las finanzas de cualquier hogar.

El hombre indicó que la primera factura que tuvo que pagar en los últimos 12 meses fue de 2,37 dólares, lo que generó dudas e incredulidad dentro de sus seguidores.

Pese a esto, es posible que el dato entregado sea totalmente verídico gracias a la tecnología solar que ofrece Tesla.

Según trascendió, este sujeto cuenta con un cargador solar de la compañía de Elon Musk, el cual se carga de forma autónoma y luego se encarga de transferir esa carga al vehículo eléctrico.

La famosa Powerwall 3 de Tesla se recarga y utiliza toda su energía antes de sacar provecho de la red eléctrica de la casa, lo que le significa un ahorro considerable, no solo al tener que cargar su carro, sino porque toda su vivienda opera con energía solar antes de utilizar las fuentes tradicionales.