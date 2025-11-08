Suscribirse

Confidenciales

Gustavo Petro se compara con la relatora para Palestina que dice que Estados Unidos la trata peor que a Osama Bin Laden

El primer mandatario compartió un trino en el que Francesca Albanese asegura que no puede ni usar una tarjeta de crédito.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 1:34 p. m.
Gustavo Petro y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos Francesca Albanese
Gustavo Petro y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos Francesca Albanese | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro le ha puesto un tinte internacional a las sanciones que ha recibido de los Estados Unidos, por la inacción de su Gobierno en la lucha contra las drogas.

El mandatario colombiano se compara con la situación que ha vivido Francesca Albanese, la relatora especial para Palestina de la ONU.

“A mí, me pusieron en lista de narcos y mi banco se asombra que en 30 años de usar mi cuenta solo existen registros de mi sueldo y su gasto. El gobierno de EE. UU. propone una censura mundial contra quienes le discuten. Pero la democracia se impondrá”, expresó a través de X.

Albanese ha sido una figura muy polémica. Hace unos meses, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que ella “ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, lo que convierte esta acción en una grave violación de la soberanía de ambos países”.

Contexto: Gustavo Petro enfureció por desplante de Trump en la COP30, pidió que se imponga un fuerte castigo

El presidente compartió una noticia que narra como, desde las sanciones, la relatora no puede ni usar una tarjeta de crédito. “Me tratan casi como a Osama Bin Laden, ¡y me parece horrible!”, dijo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

2. Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja: esto se sabe

3. Caso Jaime Esteban Moreno: sellan Before Club, el bar donde el estudiante de Los Andes pasó sus últimas horas

4. Gustavo Petro, en la semana de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, pedirá perdón, pero a la izquierda víctima del “exterminio”

5. Hermana de Miguel Uribe Turbay preocupó con revelación sobre salud de un familiar: “Volver a la UCI”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroLista ClintonEstados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.