Gustavo Petro se compara con la relatora para Palestina que dice que Estados Unidos la trata peor que a Osama Bin Laden

El presidente Gustavo Petro le ha puesto un tinte internacional a las sanciones que ha recibido de los Estados Unidos, por la inacción de su Gobierno en la lucha contra las drogas.

El mandatario colombiano se compara con la situación que ha vivido Francesca Albanese, la relatora especial para Palestina de la ONU.

“A mí, me pusieron en lista de narcos y mi banco se asombra que en 30 años de usar mi cuenta solo existen registros de mi sueldo y su gasto. El gobierno de EE. UU. propone una censura mundial contra quienes le discuten. Pero la democracia se impondrá”, expresó a través de X.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

Albanese ha sido una figura muy polémica. Hace unos meses, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que ella “ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países. Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, lo que convierte esta acción en una grave violación de la soberanía de ambos países”.