Alberto Núñez Feijóo centra el inicio de su campaña en la crisis migratoria en Ceuta

El jefe de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, lanzó simbólicamente este miércoles la campaña para las elecciones del 29 de noviembre con un acto en Ceuta, donde criticó al gobierno español por su gestión de la crisis migratoria en ese enclave norafricano.

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“Me gustaría que este acto fuese el inicio de esta campaña. Para mí, venir aquí en el inicio de la precampaña es la explicitación de un compromiso” para que Ceuta recupere “la normalidad”, dijo Feijóo, líder del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición.

“Ceuta no es la excepción de esta etapa que estamos dejando atrás, es el síntoma de la decadencia, de la corrupción y de la mentira en la que se ha sumido la nación”, aseveró Feijóo, quien lamentó que los 80.000 habitantes del pequeño territorio hayan “tenido que defenderse prácticamente solos de un ataque a su integridad territorial”.

Mi primer viaje como candidato es a Ceuta. Y, si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta encima de la mesa del Consejo de Ministros. https://t.co/oTTmGoeuLq — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2026

A finales de julio, más de 70.000 migrantes irrumpieron en Ceuta desde Marruecos y, aunque una gran parte regresó rápidamente, miles se quedaron durmiendo en playas y buscando comida por las calles.

La situación derivó en una fuerte tensión, con episodios de violencia y protestas casi a diario de la población local, que reclama un regreso a la normalidad.

La crisis en Ceuta es uno de los temas que han desgastado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien el lunes adelantó las elecciones al 29 de noviembre luego de que el Congreso le tumbara un paquete de medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere) Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Según las encuestas, el PP de Feijóo marcha por delante de los socialistas en intención de voto.

“España va en la peor dirección. España necesita un cambio profundo (...) y si los españoles me apoyan” en los comicios “Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Diputados”, aseveró Feijóo.

Preguntado sobre cómo habría hecho para impedir la avalancha de migrantes, Feijóo afirmó que habría “desplegado el ejército” si al contactar a Marruecos para que resguardara su lado de la frontera hubiera recibido “una respuesta tibia”.

Las autoridades españolas reforzaron la atención en Ceuta tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, mientras los centros de acogida superaron su capacidad y continúa el procesamiento de los recién llegados. Foto: Redes sociales

La visita de Feijóo a Ceuta se produce menos de una semana antes de la del rey de España, Felipe VI, un viaje de alto riesgo diplomático ya que Marruecos reivindica la soberanía sobre Ceuta y Melilla, el otro enclave español en el norte de África.